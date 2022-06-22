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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия подтвердила, что передаст Украине зенитки Gepard и систему ПВО IRIS-T. Список поставок вооружения

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Украина получит от Германии в числе прочей военной помощи 30 зенитных танков Gepard
Украина получит от Германии в числе прочей военной помощи 30 зенитных танков Gepard
Фото: EPA

Правительство Германии 21 июня на своем официальном сайте обнародовало полный список вооружения, которое будет предоставлено Украине в рамках военной помощи. Украина в числе прочего получит 30 самоходных зенитных установок Gepard, комплекс противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть – от промышленности. Финансируются поставки за счет средств инициативы правительства по модернизации. В немецком правительстве подчеркнули, что по соображениям безопасности информация о способах и сроках доставки вооружения не будет разглашаться.

Согласно документу, Германия предоставит Украине семь самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000 и запасные части, в пакет входят адаптация техники и обучение украинских артиллеристов. В то же время министр обороны Украины Алексей Резников 21 июня сообщил, что ВСУ уже получили от Германии первую партию немецких самоходных гаубиц PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) калибра 155 мм.

Из тяжелого вооружения ВСУ получат также 54 бронетранспортера M113 (системы из Дании, переоборудование финансирует Германия), три реактивные системы залпового огня MARS, а также около 6 тыс. зенитных боеприпасов для Gepard.

Среди прочей военной помощи, которую Берлин отправит Киеву, упоминаются 10 тыс. артиллерийских боеприпасов, 53 тыс. зенитных боеприпасов, 5,8 млн патронов для ручного огнестрельного оружия, 10 защищенных автомобилей, 32 разведывательных беспилотника, радар артиллерийского сопровождения COBRA, 80 пикапов Toyota, 22 грузовика, четыре мобильных дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования.

Из документа следует, что Германия уже передала Украине, кроме прочего, 500 противовоздушных ракет Stinger, 2700 ПЗРК "Стрела", 16 млн патронов для стрелкового оружия, 100 пулеметов MG 3, 178 моторизованных транспортных средств, 39 бронированных машин.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. 

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину, но с конца марта так и не передала Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения, сообщало 28 мая издание Welt. 

Германия ранее обещала поставить Panzerhaubitze 2000 и зенитные самоходные установки Gepard. Однако по состоянию на 12 июля, как заявлял посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, Украина еще не получила от Германии ни одной единицы тяжелой техники.

13 июня канцлер Германии Олаф Шольц объявил о "существенном расширении" оборонной помощи Украине.

Теги: Германия, Украина, оружие, вооружение, военная техника, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, бундесвер
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