Германия подтвердила, что передаст Украине зенитки Gepard и систему ПВО IRIS-T. Список поставок вооружения

Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть – от промышленности. Финансируются поставки за счет средств инициативы правительства по модернизации. В немецком правительстве подчеркнули, что по соображениям безопасности информация о способах и сроках доставки вооружения не будет разглашаться.

Согласно документу, Германия предоставит Украине семь самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000 и запасные части, в пакет входят адаптация техники и обучение украинских артиллеристов. В то же время министр обороны Украины Алексей Резников 21 июня сообщил, что ВСУ уже получили от Германии первую партию немецких самоходных гаубиц PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) калибра 155 мм.

Из тяжелого вооружения ВСУ получат также 54 бронетранспортера M113 (системы из Дании, переоборудование финансирует Германия), три реактивные системы залпового огня MARS, а также около 6 тыс. зенитных боеприпасов для Gepard.

Среди прочей военной помощи, которую Берлин отправит Киеву, упоминаются 10 тыс. артиллерийских боеприпасов, 53 тыс. зенитных боеприпасов, 5,8 млн патронов для ручного огнестрельного оружия, 10 защищенных автомобилей, 32 разведывательных беспилотника, радар артиллерийского сопровождения COBRA, 80 пикапов Toyota, 22 грузовика, четыре мобильных дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования.

Из документа следует, что Германия уже передала Украине, кроме прочего, 500 противовоздушных ракет Stinger, 2700 ПЗРК "Стрела", 16 млн патронов для стрелкового оружия, 100 пулеметов MG 3, 178 моторизованных транспортных средств, 39 бронированных машин.