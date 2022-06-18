Шольц заявил, что Украина вовремя получит оружие от Германии для битвы за Донбасс

На вопрос, прибудет ли тяжелое вооружение вовремя, чтобы изменить ситуацию на Донбассе, Шольц ответил: "Оно прибудет вовремя".
По его словам, нужно изменить приоритетность того, кто первым получит немецкое оружие, чтобы Украина могла его получить быстрее.
Шольц заявил, что "конкретные вещи", которые ФРГ может доставить сейчас, будут доставлены после обучения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написало, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.
После встречи глав минобороны разных стран 26 апреля на базе Рамштайн министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.
Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.
10 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок анонсировала совместную с Нидерландами поставку 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000. Но в конце мая издание Welt сообщило, что с конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения – только мины, запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты и т.д.
1 июня во время выступления в парламенте ФРГ Шольц анонсировал поставки систем ПВО IRIS-T, которые просила Украина. Он заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Глава МИД Германии Анналена Бербок уточнила, что их поставка может занять месяцы. По данным посла Украины в Германии Андрея Мельника, их использование может начаться в октябре.
16 июня во время визита в Киев Шольц заявил, что ФРГ "массивно" поддерживает Украину и будет предоставлять стране оружие столько, сколько будет необходимо.