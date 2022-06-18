Шольц заявил, что Украина вовремя получит оружие от Германии для битвы за Донбасс

Шольц заявил, что "конкретные вещи", которые ФРГ может доставить сейчас, будут доставлены после обучения Фото: EPA

На вопрос, прибудет ли тяжелое вооружение вовремя, чтобы изменить ситуацию на Донбассе, Шольц ответил: "Оно прибудет вовремя".

По его словам, нужно изменить приоритетность того, кто первым получит немецкое оружие, чтобы Украина могла его получить быстрее.

Шольц заявил, что "конкретные вещи", которые ФРГ может доставить сейчас, будут доставлены после обучения.

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