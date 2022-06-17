Макрон, Шольц и Драги не склоняли Зеленского к переговорам с Путиным – Никифоров

Европейские лидеры заинтересованы в том, чтобы Украина в переговорах с Россией находилась в наиболее выгодной для себя позиции, заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Фото: president.gov.ua

"Они ни к чему нас не склоняли. Даже наоборот – говорили о том, что Украина может вести переговоры тогда, когда сама посчитает нужным. И они заинтересованы в том, чтобы Украина в этих переговорах находилась в наиболее выгодной для себя позиции", – отметил Никифоров.

Он заявил, что Украина сама будет решать, когда проводить переговоры со страной-агрессором, а информация о давлении на Зеленского не соответствует действительности.

16 июня Die Welt написала, что во время визита в Украину лидеры Германии, Франции и Италии, вероятно, "за закрытыми дверями" убеждали президента Владимира Зеленского провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.