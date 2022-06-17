Макрон, Шольц и Драги не склоняли Зеленского к переговорам с Путиным – Никифоров

"Они ни к чему нас не склоняли. Даже наоборот – говорили о том, что Украина может вести переговоры тогда, когда сама посчитает нужным. И они заинтересованы в том, чтобы Украина в этих переговорах находилась в наиболее выгодной для себя позиции", – отметил Никифоров.
Он заявил, что Украина сама будет решать, когда проводить переговоры со страной-агрессором, а информация о давлении на Зеленского не соответствует действительности.
16 июня Die Welt написала, что во время визита в Украину лидеры Германии, Франции и Италии, вероятно, "за закрытыми дверями" убеждали президента Владимира Зеленского провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и глава украинской делегации на мирных переговорах с Россией Давид Арахамия во время визита в Вашингтон 15 июня заявил, что Украина сейчас находится в слабой переговорной позиции, поэтому не хочет садиться за стол переговоров.
16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, а также президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Киев. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским, а потом провели совместную пресс-конференцию.
Макрон по итогам встречи с Зеленским заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией.