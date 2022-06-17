ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Макрон: Ни Путин, ни украинцы не готовы на уступки. Следующие недели станут определяющими

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макрон подчеркнул, что Россия в любом случае проиграет из-за вторжения в Украину
Макрон подчеркнул, что Россия в любом случае проиграет из-за вторжения в Украину
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин пока не готов идти на компромиссы для прекращения войны с Украиной. Об этом 16 июня в Киеве заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "Европейская правда".

"Он пока не готов на уступки. Но украинцы с таким героизмом борются, они тоже не готовы на уступки... Поэтому момент, чтобы говорить о компромиссах, не наступил", – подчеркнул Макрон.

Он отметил, что приемлемые для Украины очертания победы в войне Киев должен определить для себя самостоятельно. По его мнению, проблема будет в том, чтобы такой итог противостояния признал также Путин.

Президент Франции воздержался от прогнозов, но при этом ожидает перемен на поле боя уже в ближайшее время.

"Следующие несколько недель определят, где предел возможного", – сказал Макрон.

Он также добавил, что Россия в любом случае проиграет из-за вторжения в Украину.

"Я не знаю, каким будет конец. Но могу сказать, что Путин допустил роковую ошибку, опустил свою страну в историческую бездну", – резюмировал президент Франции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области.

Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, Эммануэль Макрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Блин, такой хорошенький. Завидую Алле Борисовне". Галкин рассказал о планах на август
"Блин, такой хорошенький. Завидую Алле Борисовне". Галкин рассказал о планах на август
Лидер The Hardkiss спела а капелла украинскую народную песню
Лидер The Hardkiss спела а капелла украинскую народную песню
"Организм буквально сдает". MamaRika призналась, что ее госпитализируют в связи с проблемами со здоровьем
"Организм буквально сдает". MamaRika призналась, что ее госпитализируют в связи с проблемами со здоровьем
"Всегда королева", "Прекрасная мексиканка". Хайек снялась в декольтированном наряде
"Всегда королева", "Прекрасная мексиканка". Хайек снялась в декольтированном наряде
  "Отношения с мужчинами из России невозможны для меня". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях заявила, что рассталась с бойфрендом-россиянином
  "Отношения с мужчинами из России невозможны для меня". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях заявила, что рассталась с бойфрендом-россиянином
После победы Kalush Orchestra на "Евровидении 2022" уже 68 новорожденных в Украине получили имя Стефания
После победы Kalush Orchestra на "Евровидении 2022" уже 68 новорожденных в Украине получили имя Стефания
  Том Хэнкс обматерил фаната, который толкнул его жену в спину. Видео
  Том Хэнкс обматерил фаната, который толкнул его жену в спину. Видео
"Внутри только застывший ужас и холод". Loboda побывала в разрушенном доме в Ирпене. Видео
"Внутри только застывший ужас и холод". Loboda побывала в разрушенном доме в Ирпене. Видео
  Полякова о Виннике: Олег не предатель. У него серьезные проблемы
  Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы
28-летний вратарь сборной Украины Бущан женился во второй раз. Фото
28-летний вратарь сборной Украины Бущан женился во второй раз. Фото
"Между нами километры – я в Украине, а ты далеко". Хименес-Браво показал фото с любимой
"Между нами километры – я в Украине, а ты далеко". Хименес-Браво показал фото с любимой
  Мозговая призвала украинцев, поддержавших Покровского, избавиться от комплекса неполноценности. Он заявил, что не братался
  Мозговая призвала украинцев, поддержавших Покровского, избавиться от комплекса неполноценности. Он заявил, что не братался
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт СМИ
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ (137752)
2
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (134634)
3
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (91783)
4
"Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем (77020)
5
Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы (49539)
6
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации (33831)
7
Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются (33715)
8
"Нельзя быть подлецом в жизни и святым на сцене. Подлость все равно просвечивает". Звезда "Сватов" гастролирует в РФ (27870)
 
 
 
 