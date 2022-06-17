Макрон: Ни Путин, ни украинцы не готовы на уступки. Следующие недели станут определяющими

Макрон подчеркнул, что Россия в любом случае проиграет из-за вторжения в Украину Фото: ЕРА

"Он пока не готов на уступки. Но украинцы с таким героизмом борются, они тоже не готовы на уступки... Поэтому момент, чтобы говорить о компромиссах, не наступил", – подчеркнул Макрон.

Он отметил, что приемлемые для Украины очертания победы в войне Киев должен определить для себя самостоятельно. По его мнению, проблема будет в том, чтобы такой итог противостояния признал также Путин.

Президент Франции воздержался от прогнозов, но при этом ожидает перемен на поле боя уже в ближайшее время.

"Следующие несколько недель определят, где предел возможного", – сказал Макрон.

Он также добавил, что Россия в любом случае проиграет из-за вторжения в Украину.

"Я не знаю, каким будет конец. Но могу сказать, что Путин допустил роковую ошибку, опустил свою страну в историческую бездну", – резюмировал президент Франции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)