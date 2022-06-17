Макрон: Ни Путин, ни украинцы не готовы на уступки. Следующие недели станут определяющими

"Он пока не готов на уступки. Но украинцы с таким героизмом борются, они тоже не готовы на уступки... Поэтому момент, чтобы говорить о компромиссах, не наступил", – подчеркнул Макрон.
Он отметил, что приемлемые для Украины очертания победы в войне Киев должен определить для себя самостоятельно. По его мнению, проблема будет в том, чтобы такой итог противостояния признал также Путин.
Президент Франции воздержался от прогнозов, но при этом ожидает перемен на поле боя уже в ближайшее время.
"Следующие несколько недель определят, где предел возможного", – сказал Макрон.
Он также добавил, что Россия в любом случае проиграет из-за вторжения в Украину.
"Я не знаю, каким будет конец. Но могу сказать, что Путин допустил роковую ошибку, опустил свою страну в историческую бездну", – резюмировал президент Франции.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области.
Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.