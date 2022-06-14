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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну". Шварценеггер призвал страны Европы отказаться от покупки российского топлива. Видео

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Шварценеггер: Взгляните на происходящее в Украине. Мы все в ужасе от того, что видим каждый день в в новостях
Шварценеггер: Взгляните на происходящее в Украине. Мы все в ужасе от того, что видим каждый день в в новостях
Фото: ЕРА

Американский актер Арнольд Шварценеггер 14 июня во время выступления на климатическом саммите Austrian World Summit в Вене призвал европейские страны отказаться от покупки российского топлива, назвав их спонсорами войны против Украины. Видео выступления актера опубликовано на его YouTube-канале.

"Взгляните на происходящее в Украине. Мы все в ужасе от того, что видим каждый день в в новостях. Но давайте будем честными – 1300 ракет, которые Россия выпустила по украинским городам за первые два месяца войны, стоили €7.7 млрд. Но в это же время Европа заплатила России €44 млрд за топливо", – сказал артист.  

По словам Шварценеггера, у человечества уже есть технологии, которые позволят отказаться от ископаемых энергоресурсов. 

"Мы в долго перед украинскими детьми, которые прячутся в бомбоубежищах. Как ни смотри, но на наших руках кровь, потому что мы финансируем войну", – подытожил он под аплодисменты. 

ВИДЕО
Видео: Arnold Schwarzenegger / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Шварценеггер родился в Австрии 30 июля 1947 года. Актер стал знаменит после съемок в трилогии "Терминатор", а также в фильмах "Красная жара", "Конан-варвар", "Конан-разрушитель" и "Хищник". В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.

17 марта 2022 года Шварценеггер осудил войну России против Украины.

Austrian World Summit проходит в Вене с 2016 года при поддержке основанной Шварценеггером организация The Schwarzenegger Climate Initiative. 

Теги: Арнольд Шварценеггер, бомбоубежище, технологии, саммит, Европа, война России против Украины, ракеты, финансы, ракета
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