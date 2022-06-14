"На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну". Шварценеггер призвал страны Европы отказаться от покупки российского топлива. Видео

Шварценеггер: Взгляните на происходящее в Украине. Мы все в ужасе от того, что видим каждый день в в новостях Фото: ЕРА

"Взгляните на происходящее в Украине. Мы все в ужасе от того, что видим каждый день в в новостях. Но давайте будем честными – 1300 ракет, которые Россия выпустила по украинским городам за первые два месяца войны, стоили €7.7 млрд. Но в это же время Европа заплатила России €44 млрд за топливо", – сказал артист.

По словам Шварценеггера, у человечества уже есть технологии, которые позволят отказаться от ископаемых энергоресурсов.

"Мы в долго перед украинскими детьми, которые прячутся в бомбоубежищах. Как ни смотри, но на наших руках кровь, потому что мы финансируем войну", – подытожил он под аплодисменты.

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Видео: Arnold Schwarzenegger / YouTube

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