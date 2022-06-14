"На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну". Шварценеггер призвал страны Европы отказаться от покупки российского топлива. Видео

"Взгляните на происходящее в Украине. Мы все в ужасе от того, что видим каждый день в в новостях. Но давайте будем честными – 1300 ракет, которые Россия выпустила по украинским городам за первые два месяца войны, стоили €7.7 млрд. Но в это же время Европа заплатила России €44 млрд за топливо", – сказал артист.
По словам Шварценеггера, у человечества уже есть технологии, которые позволят отказаться от ископаемых энергоресурсов.
"Мы в долго перед украинскими детьми, которые прячутся в бомбоубежищах. Как ни смотри, но на наших руках кровь, потому что мы финансируем войну", – подытожил он под аплодисменты.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Шварценеггер родился в Австрии 30 июля 1947 года. Актер стал знаменит после съемок в трилогии "Терминатор", а также в фильмах "Красная жара", "Конан-варвар", "Конан-разрушитель" и "Хищник". В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.
17 марта 2022 года Шварценеггер осудил войну России против Украины.
Austrian World Summit проходит в Вене с 2016 года при поддержке основанной Шварценеггером организация The Schwarzenegger Climate Initiative.