74-летний Шварценеггер показал тренировку в зале

"Потренировался перед Всемирным [климатическим] саммитом в Австрии", – подписал фото 74-летний актер.

Он позирует в кадре во время выполнения силового упражнения для мышц рук.

Контекст:

Шварценеггер родился в Австрии 30 июля 1947 года. Актер стал знаменит после съемок в трилогии "Терминатор", а также в фильмах "Красная жара", "Конан-варвар", "Конан-разрушитель" и "Хищник". В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.

Австрийский климатический саммит проходит в Вене с 2016 года при поддержке основанной Шварценеггером организация The Schwarzenegger Climate Initiative.