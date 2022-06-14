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14 июня, 2022
 
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74-летний Шварценеггер показал тренировку в зале

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Шварценеггер родился в 1947 году
Шварценеггер родился в 1947 году
Фото: ЕРА

Американский актер Арнольд Шварценеггер 14 июня разместил фото, на котором запечатлен во время тренировки в зале.

"Потренировался перед Всемирным [климатическим] саммитом в Австрии", – подписал фото 74-летний актер. 

Он позирует в кадре во время выполнения силового упражнения для мышц рук. 

Контекст:

Шварценеггер родился в Австрии 30 июля 1947 года. Актер стал знаменит после съемок в трилогии "Терминатор", а также в фильмах "Красная жара", "Конан-варвар", "Конан-разрушитель" и "Хищник". В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.

Австрийский климатический саммит проходит в Вене с 2016 года при поддержке основанной Шварценеггером организация The Schwarzenegger Climate Initiative. 

Теги: спорт, Арнольд Шварценеггер, тренировка
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