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Арестованные активы РФ нужно конфисковывать уже сегодня. Россия должна платить за войну – Подоляк

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Подоляк перечислил, чем Россия должна платить за агрессию
Подоляк перечислил, чем Россия должна платить за агрессию
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Счета России, которые арестованы после ее открытого вторжения в Украину, нужно начинать конфисковывать, заявил в Twitter 12 июня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Арестованные активы РФ нужно конфисковывать уже сегодня. Россия должна платить за войну, разрушенные дома и массовые убийства. Платить уголовными приговорами, имуществом, арестами суверенных счетов", – написал он.

Подоляк подчеркнул, что "за войну, рост цен, беженцев и голод должен платить только тот, кто это устроил".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель. 

В то же время в министерстве финансов США подчеркивали, что не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ, хотя также считают "вполне естественным, учитывая огромные разрушения в Украине и колоссальные затраты на восстановление, с которыми ей придется столкнуться, чтобы Россия помогла уплатить хотя бы часть цены".

Теги: Россия, война, арест, вторжение, голод, деньги, советник, российская агрессия, война России против Украины, финансы, разрушения, имущество, конфискация, Михаил Подоляк
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