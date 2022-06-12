Арестованные активы РФ нужно конфисковывать уже сегодня. Россия должна платить за войну – Подоляк

"Арестованные активы РФ нужно конфисковывать уже сегодня. Россия должна платить за войну, разрушенные дома и массовые убийства. Платить уголовными приговорами, имуществом, арестами суверенных счетов", – написал он.

Подоляк подчеркнул, что "за войну, рост цен, беженцев и голод должен платить только тот, кто это устроил".

Арештовані активи Рф треба конфісковувати вже сьогодні. * має платити за війну, зруйновані будинки та масові вбивства. Платити кримінальними вироками, майном, арештами суверенних рахунків... За війну, зростання цін, за біженців і голод має платити тільки той, хто це влаштував. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 12, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)