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"Ще не вмерла України". Макрон процитировал в Twitter слова гимна, отметив, что украинцы могут рассчитывать на братство Европы

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Макрон написал серию сообщений в Twitter на украинском языке
Макрон написал серию сообщений в Twitter на украинском языке
Фото: president.gov.ua

Украинцы могут рассчитывать на братство Европы. Об этом 16 июня в Twitter по итогам визита в Украину сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Ще не вмерла України, – написал он на украинском языке. – Ни слава, ни свобода Украины не умерли. Эти слова являются первыми из гимна украинцев. Я говорю им сегодня из Киева: вы можете рассчитывать на братство Европы, чтобы Украина оставалась свободной".

Макрон также написал серию сообщений в Twitter на украинском. 

В частности, он отметил, что Украина "является частью европейской семьи".

"Вместе с партнерами из Германии, Италии и Румынии, поддерживая статус Украины как непосредственного кандидата на вступление в Европейский союз, мы подтверждаем это президенту [Владимиру] Зеленскому, – добавил Макрон. – В ближайшие дни, как только Европейская комиссия определит рамки для обсуждения, мы, 27 государств – членов ЕС, должны вместе принять важные исторические решения, чтобы воплотить наши обещания. Мы должны показать Украине решительный и четкий поступок".

Президент Франции подчеркнул, что "в краткосрочной перспективе для обсуждения и разработки с Украиной ответов на вопросы безопасности, энергетики, мобильности, укрепления инфраструктуры и молодежи нам как европейцам нужно будет найти новые формы союзов".

Слова гимна Украины Макрон процитировал также на совместной пресс-конференции с Зеленским, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, премьер-министром Италии Марио Драги и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Мероприятие транслировалось в YouTube Офиса президента Украины.

"Ще не вмерли України ні слава, ні воля". Именно эти слова особенно звучат в сегодняшнем трагическом контексте. Украина будет свободной", – подчеркнул Макрон.

Контекст:

16 июня Макрон, Шольц, Драги и Йоханнис прибыли в Киев. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским, а потом провели совместную пресс-конференции. 

Макрон на пресс-конференции заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Зеленский по итогам встречи говорил о единстве, а также высказал ожидание, что партнеры предоставят стране тяжелое вооружение.

Теги: Киев, Украина, Франция, гимн Украины, переговоры, Европа, украинцы, президент, пресс-конференция, Эммануэль Макрон, визит, встреча
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