"Ще не вмерла України". Макрон процитировал в Twitter слова гимна, отметив, что украинцы могут рассчитывать на братство Европы

"Ще не вмерла України, – написал он на украинском языке. – Ни слава, ни свобода Украины не умерли. Эти слова являются первыми из гимна украинцев. Я говорю им сегодня из Киева: вы можете рассчитывать на братство Европы, чтобы Украина оставалась свободной".

Ще не вмерла України. Ni la gloire ni la liberté de l’Ukraine ne sont mortes. Ces mots sont les premiers de l’hymne national des Ukrainiens. Je leur dis aujourd'hui depuis Kiev : vous pouvez compter sur la fraternité de l’Europe pour que l’Ukraine reste libre. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

Макрон также написал серию сообщений в Twitter на украинском.

В частности, он отметил, что Украина "является частью европейской семьи".

Україна є частиною європейської родини. Разом із своїми партнерами з Німеччини, Італії та Румунії, підтримуючи статус України як безпосереднього кандидата на вступ до Європейського союзу, ми підтверджуємо це Президенту Зеленському. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

"Вместе с партнерами из Германии, Италии и Румынии, поддерживая статус Украины как непосредственного кандидата на вступление в Европейский союз, мы подтверждаем это президенту [Владимиру] Зеленскому, – добавил Макрон. – В ближайшие дни, как только Европейская комиссия определит рамки для обсуждения, мы, 27 государств – членов ЕС, должны вместе принять важные исторические решения, чтобы воплотить наши обещания. Мы должны показать Украине решительный и четкий поступок".

Президент Франции подчеркнул, что "в краткосрочной перспективе для обсуждения и разработки с Украиной ответов на вопросы безопасности, энергетики, мобильности, укрепления инфраструктуры и молодежи нам как европейцам нужно будет найти новые формы союзов".

У короткостроковій перспективі для обговорення і розробки з Україною відповідей на питання безпеки, енергетики, мобільності, зміцнення інфраструктури та молоді, нам, як європейцям, потрібно буде знайти нові форми союзів. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

Слова гимна Украины Макрон процитировал также на совместной пресс-конференции с Зеленским, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, премьер-министром Италии Марио Драги и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Мероприятие транслировалось в YouTube Офиса президента Украины.

"Ще не вмерли України ні слава, ні воля". Именно эти слова особенно звучат в сегодняшнем трагическом контексте. Украина будет свободной", – подчеркнул Макрон.