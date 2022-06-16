Украина теряет убитыми и ранеными на Донбассе до 1 тыс. человек ежедневно – Арахамия

Давид Арахамия заявил, что Украина мобилизовала в армию 1 млн человек и имеет возможность набрать еще 2 млн Фото: depositphotos.com

По словам политика, за последние две недели количество потерь значительно выросло. Тем не менее, силы для продолжения борьбы на Донбассе у Украины есть, заверил Арахамия, указав, что страна призвала в армию 1 млн человек и имеет возможность мобилизовать еще 2 млн.

Он подчеркнул, что Украине не хватает оружия и боеприпасов, чтобы противостоять России "в одной из крупнейших битв XXI века".

"У нас есть люди, обученные атаковать, контратаковать, но для этого нам нужно оружие", – объяснил депутат.

Он рассказал, что украинская делегация общается по телефону со своими российскими визави "один или два раза в неделю для проверки", хотя обе стороны ясно понимают, что прямо сейчас нет места для переговоров.

"Наша переговорная позиция на самом деле довольно слаба, поэтому мы не хотим садиться за стол переговоров, если находимся в такой позиции с утраченной территорией", – отметил Арахамия.