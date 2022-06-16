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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина теряет убитыми и ранеными на Донбассе до 1 тыс. человек ежедневно – Арахамия

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Давид Арахамия заявил, что Украина мобилизовала в армию 1 млн человек и имеет возможность набрать еще 2 млн
Давид Арахамия заявил, что Украина мобилизовала в армию 1 млн человек и имеет возможность набрать еще 2 млн 
Фото: depositphotos.com

Каждый день на востоке Украины гибнут в среднем от 200 до 500 украинских военных, еще больше получают ранения. Об этом во время визита в Вашингтон сообщил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и глава украинской делегации на мирных переговорах с Россией Давид Арахамия, пишет 15 июня Axios.

По словам политика, за последние две недели количество потерь значительно выросло. Тем не менее, силы для продолжения борьбы на Донбассе у Украины есть, заверил Арахамия, указав, что страна призвала в армию 1 млн человек и имеет возможность мобилизовать еще 2 млн.

Он подчеркнул, что Украине не хватает оружия и боеприпасов, чтобы противостоять России "в одной из крупнейших битв XXI века".

"У нас есть люди, обученные атаковать, контратаковать, но для этого нам нужно оружие", – объяснил депутат. 

Он рассказал, что украинская делегация общается по телефону со своими российскими визави "один или два раза в неделю для проверки", хотя обе стороны ясно понимают, что прямо сейчас нет места для переговоров.

"Наша переговорная позиция на самом деле довольно слаба, поэтому мы не хотим садиться за стол переговоров, если находимся в такой позиции с утраченной территорией", – отметил Арахамия.

Контекст:

В Украине 24 февраля, в день нападения России, были объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. На данный момент они действуют до 23 августа 2022 года. 

21 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что для защиты территории Украины нужна армия численностью не 250–260 тыс., а намного больше. "Сегодня это 700 тыс. Вы видите результат работы 700 тыс. воюющих людей. 700 тыс. Но это в момент войны", – сказал он.

22 мая Зеленский заявил, что в боях на востоке страны ежедневно погибают от 50 до 100 военнослужащих. По информации, озвученной 1 июня, в ходе войны с Россией ежедневно погибают от 60 до 100 украинских бойцов, еще около 500 получают ранения.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.

10 июня советник главы Офиса президент Михаил Подоляк также оценил потери ВСУ цифрами погибших от 100 до 200 человек в день.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших. В то же время, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 16 июня в Украине уничтожены 32 950 российских оккупантов.

Теги: Донбасс, депутаты, военные, переговоры, Северодонецк, раненые, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, Давид Арахамия
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