"Три дня – три страны". Корниенко поехал в командировку в Европу, Арахамия – в США

"Начинаю короткую концентрированную командировку в Румынию, Мальту и Италию. Три дня – три страны, конечно, план амбициозный. В прошлые времена такие визиты готовились месяцами и продолжались несколько дней. Но сейчас, когда каждый день мы теряем жизни наших воинов и мирных жителей, а враг и не думает останавливаться – нет времени на долгие раскачки", – написал Корниенко.

По его словам, цель визитов – донести до глав парламентов, депутатов, представителей исполнительной власти и гражданского общества, что Украина срочно нуждается в военной, экономической и дипломатической помощи.

"Ключевая тема нынешних дней – кандидатство в ЕС, будем говорить с партнерами, конечно, и об этом. Украина заслуживает этого статуса и мы готовы последовательно продолжать реформировать страну в соответствии с европейскими стандартами", – отметил первый вице-спикер парламента.

Он напомнил, что параллельно продолжается большая командировка в Европе спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, а в США отправилась делегация во главе с председателем парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

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