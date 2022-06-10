Кабмин и Рада намерены в среднем вдвое сократить количество госчиновников – СМИ

По данным издания, поручение о сокращении госаппарата дал президент Владимир Зеленский в начале июня. Также 3 июня глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Рада" анонсировал программу сокращения государственных расходов "на аппараты и на бюрократию".

"30 лет об этом все говорили. Думаю, сейчас война заставит всех это сделать. И это, мне кажется, уникальный шанс для страны повысить эффективность работы государства в военное время, а потом выйти с таким же настроением после победы, чтобы это было не утяжеление, а драйвер для роста государства и экономики", – заявил политик.

Forbes.ua со ссылкой на собеседника среди руководителей Верховной Рады, который говорил на условиях анонимности, пишет, что правительство и топ-чиновники парламента пока только обсуждают дизайн реформы и конкретный план он ожидает увидеть в течение месяца.

Источник отметил, что один из ключевых участников реформы – Министерство цифровой трансформации, так как большую часть процессов, которые ранее выполняли чиновники, планируют автоматизировать.

Также собеседник сообщил, что речь идет не только о сокращении расходов на госаппарат, но и о количестве госслужащих.

"Война показала, что для нормальной работы государству не нужно столько чиновников", – сказал он.

Другой мотив – действительно сэкономить деньги, добавил политик.

По данным Forbes.ua, план реформы предусматривает сокращение количества госслужащих в среднем вдвое, а в некоторых сферах – больше. Чиновник Минсоцполитики, который ссылается на информацию из презентации Минцифры, заявил, что потенциально число госслужащих можно сократить втрое, а фонд оплаты труда – вдвое. В 2022 году на функционирование госаппарата предусмотрено более 60 млрд грн.

Топ-чиновник Верховной Рады рассказал изданию, что параллельно планируют ввести новую систему оплаты труда госслужащих, которая позволит классифицировать профессии и должности, платить рыночные зарплаты и "отойти от распространенной практики непрозрачных премий".

Замминистра цифровой трансформации Александр Борняков заявил, что проект курирует непосредственно вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Сам Федоров не ответил на просьбу издания о комментарии по поводу реформы.

Издание отметило, что, по данным Нацагентства по вопросам госслужбы, по состоянию на конец 2021 года в госорганах было 204 869 штатных должностей, на которых работало 171 469 человек. Из них почти 100 тыс. человек работает в центральных органах власти, около 30 тыс. – в областных, городских и районных госадминистрациях.

Глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что одна лишь оптимизация госаппарата вряд ли даст существенный экономический эффект.

"Расходы бюджета на госаппарат действительно значительны, однако это не тот порядок цифр, который может системно помочь экономике", – сказал он.