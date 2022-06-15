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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Чернобаевку, есть погибшие – СМИ

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Оккупанты убили двоих жителей Чернобаевки, обстреляв район рынка утром 15 июня
Оккупанты убили двоих жителей Чернобаевки, обстреляв район рынка утром 15 июня
Фото: Чорнобаївська сільська рада / Facebook

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань подтвердил "Суспільному" информацию о взрывах в Чернобаевке Херсонской области 15 июня. Официальные данные о пострадавших уточняются, местные жители говорят о двоих погибших.

Хлань назвал обстрел Чернобаевки терактом со стороны РФ в целях снизить боевой дух херсонцев и отвлечь внимание от успехов ВСУ, накрывших накануне составы с боеприпасами оккупантов.

"Взрыв был точно. Официально количество пострадавших пока неизвестно", – добавил он.

Оккупанты обстреляли район рынка около семи часов утра 15 июня, утверждает "Суспільне" со ссылкой на жителей Чернобаевки.

"В это время там всегда есть люди. Такие сюрпризы нам прилетают от россиян. Два человека погибли, есть раненые", – рассказала местная жительница.

Информация о двоих погибших подтверждается фотографией с места обстрела, опубликованной местным телеграм-каналом "Чернобаевские новости" (внимание, фото по ссылке 18+).

Кроме того, "Чернобаевские новости" сообщили о по меньшей мере шести раненых, которых отправили в Херсонскую областную больницу. Гендиректор медучреждения Виктор Короленко отказался предоставить "Суспільному" эту информацию и не стал комментировать данные о пострадавших.

Контекст:

Часть Херсонской области временно оккупирована российскими войсками.

Аэродром возле Чернобаевки в 10 км от Херсона используется оккупантами как командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают поставлять туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.

27 мая в результате обстрела Чернобаевки российскими оккупантами один мирный житель погиб, еще шестеро получили ранения.

Теги: Украина, взрыв, Херсонская область, раненые, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, пострадавшие, взрывы, погибшие, Чернобаевка
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