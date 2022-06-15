Оккупанты обстреляли Чернобаевку, есть погибшие – СМИ

Хлань назвал обстрел Чернобаевки терактом со стороны РФ в целях снизить боевой дух херсонцев и отвлечь внимание от успехов ВСУ, накрывших накануне составы с боеприпасами оккупантов.

"Взрыв был точно. Официально количество пострадавших пока неизвестно", – добавил он.

Оккупанты обстреляли район рынка около семи часов утра 15 июня, утверждает "Суспільне" со ссылкой на жителей Чернобаевки.

"В это время там всегда есть люди. Такие сюрпризы нам прилетают от россиян. Два человека погибли, есть раненые", – рассказала местная жительница.

Информация о двоих погибших подтверждается фотографией с места обстрела, опубликованной местным телеграм-каналом "Чернобаевские новости" (внимание, фото по ссылке 18+).

Кроме того, "Чернобаевские новости" сообщили о по меньшей мере шести раненых, которых отправили в Херсонскую областную больницу. Гендиректор медучреждения Виктор Короленко отказался предоставить "Суспільному" эту информацию и не стал комментировать данные о пострадавших.