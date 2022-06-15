В Харькове в прошлые сутки было тихо, в области ранено семь человек – Синегубов

За сутки спасатели в Харьковской области выезжали на восемь пожаров, вызванных российскими обстрелами Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

По его информации, в области за сутки были ранены семь мирных жителей: в Чугуевском районе – четверо, в Харьковском – двое, в Изюмском – один.

В Харьковском районе из-за обстрелов произошел лесной пожар. В селах Чугуевского района в результате попадания боеприпасов повреждены дома и хозяйственные постройки, гаражи.

В Богодуховском районе ночью оккупанты обстреляли Золочевскую общину. Повреждено административное здание одного из предприятий, произошел пожар.

В Изюмском районе из-за обстрелов также повреждено предприятие, произошел пожар.

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. На харьковском направлении бои идут за населенный пункт Рубежное. В районе Изюма продолжаются активные бои. Наши защитники отражают атаки врага и наносят ему ощутимые потери", – написал Синегубов.

По информации регионального управления ГСЧС, за сутки в области случилось восемь пожаров, вызванных российскими обстрелами, больше всего – в Чугуевском районе.

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