В Харькове в прошлые сутки было тихо, в области ранено семь человек – Синегубов

По его информации, в области за сутки были ранены семь мирных жителей: в Чугуевском районе – четверо, в Харьковском – двое, в Изюмском – один.
В Харьковском районе из-за обстрелов произошел лесной пожар. В селах Чугуевского района в результате попадания боеприпасов повреждены дома и хозяйственные постройки, гаражи.
В Богодуховском районе ночью оккупанты обстреляли Золочевскую общину. Повреждено административное здание одного из предприятий, произошел пожар.
В Изюмском районе из-за обстрелов также повреждено предприятие, произошел пожар.
"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. На харьковском направлении бои идут за населенный пункт Рубежное. В районе Изюма продолжаются активные бои. Наши защитники отражают атаки врага и наносят ему ощутимые потери", – написал Синегубов.
По информации регионального управления ГСЧС, за сутки в области случилось восемь пожаров, вызванных российскими обстрелами, больше всего – в Чугуевском районе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля. Областной центр и другие населенные пункты региона постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам и авиаударам.
По данным главы Харьковской ОГА на 29 мая, захватчики оккупировали около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.