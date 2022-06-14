В Харьковской области Россия сбросила снаряды на парашютах – глава общины

По его данным, обстрел был ранним утром, около 4.30. Жители общины не пострадали. Повреждены четыре дома.

Коваленко предоставил фотографии последствий обстрела.

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Фото: Виктор Коваленко / suspilne.media Фото: Виктор Коваленко / suspilne.media Фото: Виктор Коваленко / suspilne.media Фото: Виктор Коваленко / suspilne.media Фото: Виктор Коваленко / suspilne.media Фото: Виктор Коваленко / suspilne.media Фото: Виктор Коваленко / suspilne.media

В марте применение снарядов на парашютах впервые зафиксировали в Киеве – об этом 19 марта сообщала пресс-служба МВД со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко. Он заявил, что "россияне используют самое жестокое оружие". Профильный портал Defense Express пояснял тогда, что парашюты используются для боеприпасов только двух типов – осветительных и кассетных, и если осветительные сами по себе угрозы не представляют, то кассетные очень опасны.

В начале апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне начали сбрасывать снаряды на парашютах на Харьков.

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