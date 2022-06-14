Россия испытывает в Украине новые образцы оружия – Маляр

"Россияне используют широкий спектр запрещенного международными нормами оружия... Более того, у них часть вооружения на испытаниях, на исследованиях. Они фактически используют войну для испытания новых образцов оружия, и все это здесь применяется", – заявила Маляр.
По ее словам, некоторые виды вооружений проходят успешные испытания, некоторые оказываются "слишком раздутыми по своим качественным характеристикам".
"К сожалению, да, Россия нарушает все правила и обычаи ведения войны, воюя с Украиной", – сказала Маляр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты постоянно атакуют объекты гражданской инфраструктуры в Украине запрещенными боеприпасами. Правозащитная международная организация Amnesty International заявляла об этом в первые же дни полномасштабного вторжения. 13 июня организация опубликовала новый доклад с очередными доказательствами использования РФ кассетных боеприпасов и других запрещенных средств при попытке захвата Харькова.
По информации Офиса президента на конец марта, Офис генпрокурора Украины открыл 3457 уголовных производств против российских военнослужащих по статье о нарушении законов и обычаев войны.
В июне глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что полиция расследует гибель более 12 тыс. мирных украинцев, убитых оккупантами за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.