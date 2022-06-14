Россия испытывает в Украине новые образцы оружия – Маляр

Маляр: Россия нарушает все правила и обычаи ведения войны, воюя с Украиной Скриншот: Укрінформ / YouTube

"Россияне используют широкий спектр запрещенного международными нормами оружия... Более того, у них часть вооружения на испытаниях, на исследованиях. Они фактически используют войну для испытания новых образцов оружия, и все это здесь применяется", – заявила Маляр.

По ее словам, некоторые виды вооружений проходят успешные испытания, некоторые оказываются "слишком раздутыми по своим качественным характеристикам".

"К сожалению, да, Россия нарушает все правила и обычаи ведения войны, воюя с Украиной", – сказала Маляр.

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