"Последствия для РФ – катастрофические во всех юрисдикциях". В Украине открыли почти 3500 уголовных производств против российских военных

"Все самое тяжелое – убийства граждан, массовое насилие, издевательства над детьми, пытки. Документированные факты. Последствия для РФ – катастрофические во всех юрисдикциях", – подчеркнул Подоляк.

ОГП * розпочав 3457 кримінальних проваджень проти військовослужбовців РФ. За статтею «порушення законів і звичаїв війни». Все найтяжче – вбивства громадян, масове насильство, знущання з дітей, тортури. Документальні факти. Наслідки для РФ – катастрофічні в усіх юрисдикціях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".

28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека. 1 марта ЕСПЧ применил правило 39 и вынес решение, которым приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине.

Помимо этого, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Объявляя о вторжении российских войск в Украину, президент РФ Владимир Путин заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Путин не фигурирует в уголовных производствах, открытых украинскими правоохранителями, так как имеет функциональный иммунитет, объясняла генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она подчеркивала, что глава Кремля – наибольший военный преступник XXI века. Неоднократно так Путина называл президент США Джо Байден.