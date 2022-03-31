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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Последствия для РФ – катастрофические во всех юрисдикциях". В Украине открыли почти 3500 уголовных производств против российских военных

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Подоляк отметил, что российские оккупанты прибегают в Украине к убийству мирных граждан, массовому насилию, издевательствам над детьми и пыткам
Подоляк отметил, что российские оккупанты прибегают в Украине к убийству мирных граждан, массовому насилию, издевательствам над детьми и пыткам
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Офис генерального прокурора Украины открыл 3457 уголовных производств против российских военнослужащих по статье о нарушении законов и обычаев войны. Об этом 31 марта в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк.

"Все самое тяжелое – убийства граждан, массовое насилие, издевательства над детьми, пытки. Документированные факты. Последствия для РФ – катастрофические во всех юрисдикциях", – подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".

28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека. 1 марта ЕСПЧ применил правило 39 и вынес решение, которым приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. 

Помимо этого, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Объявляя о вторжении российских войск в Украину, президент РФ Владимир Путин заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Путин не фигурирует в уголовных производствах, открытых украинскими правоохранителями, так как имеет функциональный иммунитет, объясняла генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она подчеркивала, что глава Кремля – наибольший военный преступник XXI века. Неоднократно так Путина называл президент США Джо Байден

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