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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Amnesty International показали доказательства использования кассетных бомб в Харькове

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Amnesty International: Людей в Харькове убивали в своих домах и на улицах, на детских площадках и кладбищах, в очередях за гуманитарной помощью или за продуктами и лекарствами.
Amnesty International: Людей в Харькове убивали в своих домах и на улицах, на детских площадках и кладбищах, в очередях за гуманитарной помощью или за продуктами и лекарствами.
pressecloud.amnesty.de

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала новый доклад, в котором обвинила Россию в использовании кассетных боеприпасов и других запрещенных средств при попытке захвата Харькова.

"Неоднократные обстрелы жилых кварталов Харькова представляют собой неизбирательные атаки, в результате которых погибли и получили ранения сотни мирных жителей, и как таковые представляют собой военные преступления", – говорится в докладе.

Документ содержит интервью пострадавших и родственников погибших, а также фотографии с мест обстрела и осколков, извлеченных медиками из тел раненых и убитых. 

Исследователи Amnesty заявляют, что они задокументировали семь ударов в разных районах Харькова, где были обнаружены оперения и осколки кассетных боеприпасов 9Н210 или 9Н235.

Кассетные бомбы по своей природе неизбирательны, говорится в отчете Amnesty, ракеты выпускают десятки суббоеприпасов в воздухе, разбрасывая их без разбора на большой площади размером в сотни квадратных метров. Это представляет угрозу для гражданского населения спустя долгое время уже после обстрела.

Донателла Ровера, старший советник Amnesty International по реагированию на кризисные ситуации, заявила, что расследование является "еще одним свидетельством полного пренебрежения к жизням мирных жителей".

"Людей убивали в своих домах и на улицах, на детских площадках и кладбищах, в очередях за гуманитарной помощью или за продуктами и лекарствами",  – сообщила она в докладе. 

Контекст:

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает использование кассетных боеприпасов. Россия, как и США и Китай, не является участником договора.

Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение.

С начала вторжения зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях.

В мае СБУ перехватила разговор российского оккупанта, который подтвердил использование в Украине фосфорных и кассетных средств поражения. Запись опубликована на Facebook-странице спецслужбы. "Да все ждут, когда Володьку (президента РФ Владимира Путина. – "ГОРДОН") это все за...бет, он войска выведет и "Тополя", нах...й, сюда накидает. А так, видишь, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор, – нам все разрешили, все пускаем туда", – говорит один оккупант другому.

Теги: Харьков, Amnesty International, вторжение, кассетные бомбы, жертвы, преступление, война России против Украины
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