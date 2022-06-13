Amnesty International показали доказательства использования кассетных бомб в Харькове

Amnesty International: Людей в Харькове убивали в своих домах и на улицах, на детских площадках и кладбищах, в очередях за гуманитарной помощью или за продуктами и лекарствами. pressecloud.amnesty.de

"Неоднократные обстрелы жилых кварталов Харькова представляют собой неизбирательные атаки, в результате которых погибли и получили ранения сотни мирных жителей, и как таковые представляют собой военные преступления", – говорится в докладе.

Документ содержит интервью пострадавших и родственников погибших, а также фотографии с мест обстрела и осколков, извлеченных медиками из тел раненых и убитых.

Исследователи Amnesty заявляют, что они задокументировали семь ударов в разных районах Харькова, где были обнаружены оперения и осколки кассетных боеприпасов 9Н210 или 9Н235.

Кассетные бомбы по своей природе неизбирательны, говорится в отчете Amnesty, ракеты выпускают десятки суббоеприпасов в воздухе, разбрасывая их без разбора на большой площади размером в сотни квадратных метров. Это представляет угрозу для гражданского населения спустя долгое время уже после обстрела.

Донателла Ровера, старший советник Amnesty International по реагированию на кризисные ситуации, заявила, что расследование является "еще одним свидетельством полного пренебрежения к жизням мирных жителей".

"Людей убивали в своих домах и на улицах, на детских площадках и кладбищах, в очередях за гуманитарной помощью или за продуктами и лекарствами", – сообщила она в докладе.