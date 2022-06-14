В результате ракетного удара по Прилукам сдетонировали боеприпасы, жертв нет – ОВА

"С командой нахожусь в Прилуцком районе. Удар российских ракет пришелся по объекту, расположенному поблизости от Прилук. Сдетонировали боеприпасы", – написал он.

Чиновник отметил, что из четырех сел, близких к местам прилетов ракет, жителей эвакуировали из-за опасности распространения пожара. Огонь локализовали. Планируется, что эвакуированные вернутся в дома 14 июня.

По словам Чауса, бригады электриков работали над восстановлением линий электропередачи, подключение абонентов начнется после возвращения жильцов.

"К счастью, благодаря Богу, по результатам вражеского ракетного обстрела жертв нет. Все необходимые меры оперативно приняты", – добавил он отдельным сообщением.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории, а также наносить ракетные удары.

По информации президента Владимира Зеленского на 12 июня, россияне выпустили по территории Украины 2606 ракет.