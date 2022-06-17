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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине нужна более мощная помощь и поддержка членства в ЕС – Кличко на встрече с Шольцем

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Виталий Кличко (слева): Международные партнеры должны понимать, что умиротворение агрессора только разожжет его аппетиты
Виталий Кличко (слева): Международные партнеры должны понимать, что умиротворение агрессора только разожжет его аппетиты
Скриншот: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко на встрече с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем обсудил усиление помощи Украине и поддержку ее членства в ЕС. Об этом Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

"Встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Говорили о поддержке Украины европейскими партнерами и необходимой помощи. Оружии, экономической, финансовой помощи и более мощных, более эффективных санкциях против российского агрессора. А также о поддержке европейским сообществом кандидатства Украины в члены ЕС. Это важно, что мировые лидеры посещают Украину и сами видят последствия варварских действий России, которая уничтожает наши города и зверски убивает мирных украинцев", – написал Кличко.

Он отметил, что Украине нужна поддержка как можно скорее, поскольку речь идет о защите всей Европы.

"Международные партнеры должны понимать, что умиротворение агрессора только разожжет его аппетиты. И война перекинется и на страны ЕС. Поэтому Украине, которая приняла на себя удар имперского зла и героически обороняется, нужно помогать сегодня и сейчас!" – подчеркнул мэр Киева.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/1470931063358760/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Киев. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также совместную пресс-конференцию. 

Теги: Виталий Кличко, Германия, война России против Украины, Олаф Шольц
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