Украине нужна более мощная помощь и поддержка членства в ЕС – Кличко на встрече с Шольцем

"Встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Говорили о поддержке Украины европейскими партнерами и необходимой помощи. Оружии, экономической, финансовой помощи и более мощных, более эффективных санкциях против российского агрессора. А также о поддержке европейским сообществом кандидатства Украины в члены ЕС. Это важно, что мировые лидеры посещают Украину и сами видят последствия варварских действий России, которая уничтожает наши города и зверски убивает мирных украинцев", – написал Кличко.
Он отметил, что Украине нужна поддержка как можно скорее, поскольку речь идет о защите всей Европы.
"Международные партнеры должны понимать, что умиротворение агрессора только разожжет его аппетиты. И война перекинется и на страны ЕС. Поэтому Украине, которая приняла на себя удар имперского зла и героически обороняется, нужно помогать сегодня и сейчас!" – подчеркнул мэр Киева.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Киев. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также совместную пресс-конференцию.