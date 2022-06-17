Украине нужна более мощная помощь и поддержка членства в ЕС – Кличко на встрече с Шольцем

"Встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Говорили о поддержке Украины европейскими партнерами и необходимой помощи. Оружии, экономической, финансовой помощи и более мощных, более эффективных санкциях против российского агрессора. А также о поддержке европейским сообществом кандидатства Украины в члены ЕС. Это важно, что мировые лидеры посещают Украину и сами видят последствия варварских действий России, которая уничтожает наши города и зверски убивает мирных украинцев", – написал Кличко.

Он отметил, что Украине нужна поддержка как можно скорее, поскольку речь идет о защите всей Европы.

"Международные партнеры должны понимать, что умиротворение агрессора только разожжет его аппетиты. И война перекинется и на страны ЕС. Поэтому Украине, которая приняла на себя удар имперского зла и героически обороняется, нужно помогать сегодня и сейчас!" – подчеркнул мэр Киева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)