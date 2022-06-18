Шольц заявил, что он и Макрон продолжат разговаривать с Путиным

По его словам, говорить с Путиным "абсолютно необходимо".

При этом канцлер подчеркнул, что говорит Путину "то же, что и вам". Он заявил, что РФ не может диктовать условия мира с Украиной.

Также, по словам Шольца, Путин ошибается, когда думает, что отберет чью-то землю, а потом времена изменятся и "все станет нормально".

Он заявил, что Россия должна вывести войска из Украины и "найти соглашение с Украиной, которое приемлемо и правильно для украинского народа".

Кроме этого, Шольц сказал, что санкции с РФ не снимут, пока "не будет справедливого мира, то есть мира, который будет полезен для народа Украины, для парламента и будет принят президентом Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)