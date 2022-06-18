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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц заявил, что он и Макрон продолжат разговаривать с Путиным

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По словам Шольца, говорить с Путиным "абсолютно необходимо"
По словам Шольца, говорить с Путиным "абсолютно необходимо"
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью агентству dpa, что он и президент Франции Эммануэль Макрон продолжат разговаривать с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, говорить с Путиным "абсолютно необходимо".

При этом канцлер подчеркнул, что говорит Путину "то же, что и вам". Он заявил, что РФ не может диктовать условия мира с Украиной.

Также, по словам Шольца, Путин ошибается, когда думает, что отберет чью-то землю, а потом времена изменятся и "все станет нормально".

Он заявил, что Россия должна вывести войска из Украины и "найти соглашение с Украиной, которое приемлемо и правильно для украинского народа".

Кроме этого, Шольц сказал, что санкции с РФ не снимут, пока "не будет справедливого мира, то есть мира, который будет полезен для народа Украины, для парламента и будет принят президентом Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз". Сам президент Франции сказал, что провел "сотню часов" в переговорах с главой Кремля.

Очередной разговор с Путиным состоялся 28 мая – его Макрон провел совместно с Шольцом, и беседа длилась 80 минут. Политики уговаривали президента РФ вывести войска из Украины, разблокировать Черное море для экспорта зерна и пойти на переговоры с Зеленским, а также освободить защитников "Азовстали"

16 июня Макрон, а также Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Киев. Для всех четырех лидеров это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Они посетили освобожденный от оккупантов Ирпень и провели переговоры с Зеленским, а потом провели совместную пресс-конференции. 

Макрон на пресс-конференции заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Зеленский по итогам встречи говорил о единстве, а также высказал ожидание, что партнеры предоставят стране тяжелое вооружение. По словам президента Украины, он контактировал с Макроном, когда тот вел переговоры с Путиным.

16 июня во время визита в Киев Макрон заявил, что его разговоры с Путиным не принесли результатов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Франция, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
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