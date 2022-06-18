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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Какого черта обращать внимание на тех, кто придумывает, раздражать Путина или нет? Да мне все равно!

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Данилов: Мы же не говорим: "Россия, не участвуйте в ОДКБ"
Данилов: Мы же не говорим: "Россия, не участвуйте в ОДКБ"
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью "Радио НВ" назвал "странной ситуацией" информацию ряда СМИ, что предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза раздражает президента России Владимира Путина.

"Мы – независимая страна. Россия против того, чтобы мы участвовали в тех или иных альянсах, в тех или иных союзах. Мы же никому не диктуем, не говорим: "Россия, не участвуйте в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. – "ГОРДОН") или в Евро-Азии". Они в кучу институтов входят", – сказал Данилов.

Он считает моветоном, "когда другая страна начинает указывать независимой стране, где она должна быть или не должна быть".

"Это не их дело. Это дело наших граждан нашей страны. У нас есть Конституция, в которой четко зафиксировано, что наше стремление к европейскому сообществу – это норма Конституции, наше стремление к НАТО – это норма Конституции. Точка. И какого черта мы должны – извиняюсь за выражение – обращать внимание на тех, кто что-то там себе придумывает, раздражать того Путина или нет? Да мне все равно!" – заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина – независимая страна.

"Их мнение – это десятый вопрос вообще для нас. Другой вопрос. Россия считает, что нас не существует, – первое. А если мы существуем, то мы существуем в виде фашистов – второе. И то, что нас всех нужно уничтожить, включая детей, – третье. Это фундаментальные вещи, о которых нужно говорить. 322 ребенка, уже погибших в этой стране. Я хочу, чтобы они каждый день снились тем подонкам, которые приняли решение напасть на нашу страну. Когда они рассказывают, что пришли сюда для какой-то "спецоперации" и "убивать фашистов", – полная чушь", – объяснил Данилов.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

15 июня Зеленский в видеообращении отметил, что Украина "сделала все, что только можно было, чтобы получить кандидатство".

16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил после встречи с Зеленским, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.

Зеленский заявил 17 июня, что Украина находится в одном шаге до начала полноценной интеграции с Евросоюзом. По его мнению, Украина "заслуживает этого позитива".

Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.

Теги: Россия, Владимир Путин, СНБО, Европейский союз, Евросоюз, ОДКБ, Алексей Данилов, ЕС
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