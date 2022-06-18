Данилов: Какого черта обращать внимание на тех, кто придумывает, раздражать Путина или нет? Да мне все равно!

Данилов: Мы же не говорим: "Россия, не участвуйте в ОДКБ" Фото: Олексій Данілов / Facebook

"Мы – независимая страна. Россия против того, чтобы мы участвовали в тех или иных альянсах, в тех или иных союзах. Мы же никому не диктуем, не говорим: "Россия, не участвуйте в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. – "ГОРДОН") или в Евро-Азии". Они в кучу институтов входят", – сказал Данилов.

Он считает моветоном, "когда другая страна начинает указывать независимой стране, где она должна быть или не должна быть".

"Это не их дело. Это дело наших граждан нашей страны. У нас есть Конституция, в которой четко зафиксировано, что наше стремление к европейскому сообществу – это норма Конституции, наше стремление к НАТО – это норма Конституции. Точка. И какого черта мы должны – извиняюсь за выражение – обращать внимание на тех, кто что-то там себе придумывает, раздражать того Путина или нет? Да мне все равно!" – заявил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина – независимая страна.

"Их мнение – это десятый вопрос вообще для нас. Другой вопрос. Россия считает, что нас не существует, – первое. А если мы существуем, то мы существуем в виде фашистов – второе. И то, что нас всех нужно уничтожить, включая детей, – третье. Это фундаментальные вещи, о которых нужно говорить. 322 ребенка, уже погибших в этой стране. Я хочу, чтобы они каждый день снились тем подонкам, которые приняли решение напасть на нашу страну. Когда они рассказывают, что пришли сюда для какой-то "спецоперации" и "убивать фашистов", – полная чушь", – объяснил Данилов.