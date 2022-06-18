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Комментируя заявление Лаврова об Украине, Данилов назвал его "конем"

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Лавров заявлял, что Россия не вторгалась в Украину
Лавров заявлял, что Россия не вторгалась в Украину
Фото: EPA

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью "Радио НВ" назвал "конем" министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Речь об этом зашла в связи с заявлением Лаврова в интервью "Русской службе BBC", что Россия не вторгалась в Украину, а начала военную операцию против Украины в связи с тем, что "не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО".

Журналист "Радио НВ" спросил у секретаря СНБО, есть ли у него объяснение, "почему для России вступление Финляндии и Швеции в НАТО – не проблема, а именно Украина в НАТО – это проблема".

"Вы же сами отвечаете на этот вопрос. Это надо спрашивать у этого, я извиняюсь, коня. Почему он считает, что они вообще должны нам указывать, куда нам нужно вступать?" – заявил Данилов.

Он также раскритиковал ВВС за интервью Лаврова.

"Хотел бы обратить внимание на так называемую медийную гигиену. Я не понимаю, почему, скажем так, BBC берет интервью у этих людей. Вообще удивительная ситуация. Люди, совершившие преступления, поддерживающие преступления, поддерживающие убийства детей на нашей территории, а журналисты к ним обращаются по поводу интервью", – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО рассказал, что у него "есть список журналистов, с которыми ни разу в жизни не общался".

"Имею на это право. Если и медиасообщество мировое сделало бы полный "кол" всей российской пропаганде, может быть, гораздо проще было бы жить. Чтобы была тотальная изоляция. Чтобы они сами с собой общались. У них там есть телеканалы, они бы туда только ходили и только бы там высказывали ту чушь, которую они несут в мир", – считает он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину 24 февраля, целью российских войск он назвал некие "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.

Лавров не первые заявляет, что Россия не нападала на Украину. 10 марта он сказал это на пресс-конференции в Анталье, когда у него спросили, планирует ли РФ нападать на другие страны, чтобы предотвратить поставки оружия в страну из государств Запада.

"Что касается вопроса, планируем ли мы нападать на другие страны… На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали. На Украине – мы просто объяснили многократно – наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ", – ответил глава российского МИД.

Теги: Россия, НАТО, Сергей Лавров, война, BBC, нападение, ВВС, вторжение, журналисты, война России против Украины, Алексей Данилов, войска
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