Комментируя заявление Лаврова об Украине, Данилов назвал его "конем"

Речь об этом зашла в связи с заявлением Лаврова в интервью "Русской службе BBC", что Россия не вторгалась в Украину, а начала военную операцию против Украины в связи с тем, что "не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО".

Журналист "Радио НВ" спросил у секретаря СНБО, есть ли у него объяснение, "почему для России вступление Финляндии и Швеции в НАТО – не проблема, а именно Украина в НАТО – это проблема".

"Вы же сами отвечаете на этот вопрос. Это надо спрашивать у этого, я извиняюсь, коня. Почему он считает, что они вообще должны нам указывать, куда нам нужно вступать?" – заявил Данилов.

Он также раскритиковал ВВС за интервью Лаврова.

"Хотел бы обратить внимание на так называемую медийную гигиену. Я не понимаю, почему, скажем так, BBC берет интервью у этих людей. Вообще удивительная ситуация. Люди, совершившие преступления, поддерживающие преступления, поддерживающие убийства детей на нашей территории, а журналисты к ним обращаются по поводу интервью", – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО рассказал, что у него "есть список журналистов, с которыми ни разу в жизни не общался".

"Имею на это право. Если и медиасообщество мировое сделало бы полный "кол" всей российской пропаганде, может быть, гораздо проще было бы жить. Чтобы была тотальная изоляция. Чтобы они сами с собой общались. У них там есть телеканалы, они бы туда только ходили и только бы там высказывали ту чушь, которую они несут в мир", – считает он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)