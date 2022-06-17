ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лавров снова заявил, что Россия не вторгалась в Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лавров: Нет, Россия не белая и не пушистая. Россия такая, какая она есть
Лавров: Нет, Россия не белая и не пушистая. Россия такая, какая она есть
Фото: EPA

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Русской службе BBC" 16 июня заявил, что Россия не вторгалась в Украину.

"Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО", – заявил Лавров.

Затем корреспондент "Русской службы BBC" процитировал слова верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, сказанные в мае. Она тогда заявила, что в селе Ягодное в Черниговской области российские военные 28 дней удерживали более 350 человек, в том числе 74 ребенка и пять человек с инвалидностью, в подвале школы без туалета и почти без воды, 10 пожилых людей умерли.

После этого корреспондент спросил, это ли является борьбой с нацизмом, о которой постоянно говорят российские власти. На что Лавров ответил, что якобы международные чиновники "подвержены давлению Запада и очень часто выступают рупором тех фейковых новостей".

"То есть получается Россия опять белая и пушистая?" – спросил журналист.

"Нет, Россия не белая и не пушистая. Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какие мы есть", – ответил российский министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лавров не первые заявляет, что Россия не нападала на Украину. 10 марта он сказал это на пресс-конференции в Анталье, когда у него спросили, планирует ли РФ нападать на другие страны, чтобы предотвратить поставки оружия в страну из государств Запада.

"Что касается вопроса, планируем ли мы нападать на другие страны… На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали. На Украине – мы просто объяснили многократно – наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ", – ответил глава российского МИД.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, НАТО, Сергей Лавров, война, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Блин, такой хорошенький. Завидую Алле Борисовне". Галкин рассказал о планах на август
"Блин, такой хорошенький. Завидую Алле Борисовне". Галкин рассказал о планах на август
Лидер The Hardkiss спела а капелла украинскую народную песню
Лидер The Hardkiss спела а капелла украинскую народную песню
"Организм буквально сдает". MamaRika призналась, что ее госпитализируют в связи с проблемами со здоровьем
"Организм буквально сдает". MamaRika призналась, что ее госпитализируют в связи с проблемами со здоровьем
"Всегда королева", "Прекрасная мексиканка". Хайек снялась в декольтированном наряде
"Всегда королева", "Прекрасная мексиканка". Хайек снялась в декольтированном наряде
  "Отношения с мужчинами из России невозможны для меня". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях заявила, что рассталась с бойфрендом-россиянином
  "Отношения с мужчинами из России невозможны для меня". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях заявила, что рассталась с бойфрендом-россиянином
После победы Kalush Orchestra на "Евровидении 2022" уже 68 новорожденных в Украине получили имя Стефания
После победы Kalush Orchestra на "Евровидении 2022" уже 68 новорожденных в Украине получили имя Стефания
  Том Хэнкс обматерил фаната, который толкнул его жену в спину. Видео
  Том Хэнкс обматерил фаната, который толкнул его жену в спину. Видео
"Внутри только застывший ужас и холод". Loboda побывала в разрушенном доме в Ирпене. Видео
"Внутри только застывший ужас и холод". Loboda побывала в разрушенном доме в Ирпене. Видео
  Полякова о Виннике: Олег не предатель. У него серьезные проблемы
  Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы
28-летний вратарь сборной Украины Бущан женился во второй раз. Фото
28-летний вратарь сборной Украины Бущан женился во второй раз. Фото
"Между нами километры – я в Украине, а ты далеко". Хименес-Браво показал фото с любимой
"Между нами километры – я в Украине, а ты далеко". Хименес-Браво показал фото с любимой
  Мозговая призвала украинцев, поддержавших Покровского, избавиться от комплекса неполноценности. Он заявил, что не братался
  Мозговая призвала украинцев, поддержавших Покровского, избавиться от комплекса неполноценности. Он заявил, что не братался
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт СМИ
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ (137752)
2
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (134634)
3
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (91783)
4
"Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем (77020)
5
Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы (49539)
6
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации (33831)
7
Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются (33715)
8
"Нельзя быть подлецом в жизни и святым на сцене. Подлость все равно просвечивает". Звезда "Сватов" гастролирует в РФ (27870)
 
 
 
 