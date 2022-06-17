Лавров снова заявил, что Россия не вторгалась в Украину

"Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО", – заявил Лавров.
Затем корреспондент "Русской службы BBC" процитировал слова верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, сказанные в мае. Она тогда заявила, что в селе Ягодное в Черниговской области российские военные 28 дней удерживали более 350 человек, в том числе 74 ребенка и пять человек с инвалидностью, в подвале школы без туалета и почти без воды, 10 пожилых людей умерли.
После этого корреспондент спросил, это ли является борьбой с нацизмом, о которой постоянно говорят российские власти. На что Лавров ответил, что якобы международные чиновники "подвержены давлению Запада и очень часто выступают рупором тех фейковых новостей".
"То есть получается Россия опять белая и пушистая?" – спросил журналист.
"Нет, Россия не белая и не пушистая. Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какие мы есть", – ответил российский министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Лавров не первые заявляет, что Россия не нападала на Украину. 10 марта он сказал это на пресс-конференции в Анталье, когда у него спросили, планирует ли РФ нападать на другие страны, чтобы предотвратить поставки оружия в страну из государств Запада.
"Что касается вопроса, планируем ли мы нападать на другие страны… На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали. На Украине – мы просто объяснили многократно – наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ", – ответил глава российского МИД.