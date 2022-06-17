Лавров снова заявил, что Россия не вторгалась в Украину

Лавров: Нет, Россия не белая и не пушистая. Россия такая, какая она есть Фото: EPA

"Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО", – заявил Лавров.

Затем корреспондент "Русской службы BBC" процитировал слова верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, сказанные в мае. Она тогда заявила, что в селе Ягодное в Черниговской области российские военные 28 дней удерживали более 350 человек, в том числе 74 ребенка и пять человек с инвалидностью, в подвале школы без туалета и почти без воды, 10 пожилых людей умерли.

После этого корреспондент спросил, это ли является борьбой с нацизмом, о которой постоянно говорят российские власти. На что Лавров ответил, что якобы международные чиновники "подвержены давлению Запада и очень часто выступают рупором тех фейковых новостей".

"То есть получается Россия опять белая и пушистая?" – спросил журналист.

"Нет, Россия не белая и не пушистая. Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какие мы есть", – ответил российский министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)