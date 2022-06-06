Лавров отменил визит в Сербию после того, как три европейских страны отказались пропускать его самолет

Отмену визита журналистам подтвердили в российском МИД.

5 июня сообщалось, что член Евросоюза Болгария, а также Черногория и Северная Македония отказались пропускать самолет Лаврова. ВВС подчеркивает – последние два государства, как и Сербия, которая сохраняет дружеские отношения с Россией, надеются вступить в Евросоюз.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина закрыла свое воздушное пространство для всех в первый день полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля.

После этого государства Европы начали закрывать свое небо для полетов российских авиакомпаний. Вечером 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз решил закрыть свое авиапространство для России. Также российским самолетам запрещено использовать авиапространство ряда других государств, в том числе США, Канады и Великобритании.