"Прибытие под большим вопросом". Три страны отказались пропускать самолет Лаврова для его визита в Сербию – СМИ

По его данным, теперь "прибытие высокого гостя из Москвы находится под большим вопросом".
Ранее планировалось, что Лавров прилетит в Сербию 6 июня.
Издание пишет, что "в связи с новыми обстоятельствами" президент Сербии Александр Вучич встретится в понедельник с послом России Александром Бокан-Харченко.
Чуть позже Novosti опубликовали в качестве доказательства своей информации датированный 5 июня документ о якобы запрете пролетать над Черногорией.
4 июня в интервью в Москве компании "Радио и телевидение Республики Сербской" Лавров анонсировал свой визит в Сербию.
5 июня спикер МИД России Мария Захарова объявила "РИА Новости", что "только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова".
25 февраля, на следующий день открытого вторжения России в Украину, Европейский союз ввел санкции в отношении руководства России, в том числе против Лаврова.