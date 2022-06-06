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"Прибытие под большим вопросом". Три страны отказались пропускать самолет Лаврова для его визита в Сербию – СМИ

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Лавров планировал прилететь в Сербию 6 июня
Лавров планировал прилететь в Сербию 6 июня
Фото: ЕРА

Черногория, Северная Македония и Болгария не предоставляют разрешения пролететь через свое воздушное пространство самолету главы МИД России Сергея Лаврова для его визита в Сербию. Об этом 5 июня сообщило сербское издание Novosti.

По его данным, теперь "прибытие высокого гостя из Москвы находится под большим вопросом".

Ранее планировалось, что Лавров прилетит в Сербию 6 июня.

Издание пишет, что "в связи с новыми обстоятельствами" президент Сербии Александр Вучич встретится в понедельник с послом России Александром Бокан-Харченко.

Чуть позже Novosti опубликовали в качестве доказательства своей информации датированный 5 июня документ о якобы запрете пролетать над Черногорией.

4 июня в интервью в Москве компании "Радио и телевидение Республики Сербской" Лавров анонсировал свой визит в Сербию.

5 июня спикер МИД России Мария Захарова объявила "РИА Новости", что "только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова".

Контекст:

25 февраля, на следующий день открытого вторжения России в Украину, Европейский союз ввел санкции в отношении руководства России, в том числе против Лаврова.

США включили Лаврова в свой санкционный список в апреле.

Теги: Россия, санкции, Болгария, самолет, Сербия, МИД России, Черногория, запрет, воздушное пространство, Александр Вучич, Европейский союз, Европа, Мария Захарова, визит, Северная Македония
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