Лавров назвал задачу РФ в войне против Украины, представив журналистам из Франции тезисы российской пропаганды

"Очевидная задача – "отодвинуть" украинскую армию и "батальоны" за пределы Донецкой и Луганской областей. По остальным территориям, где живут люди, которые не хотят разрывать связи с Россией, решать будет население этих областей", – сказал Лавров.
Отвечая на вопросы французских журналистов, он перечислил целый набор тезисов российской пропаганды: что "киевский режим" убивает мирных граждан на Донбассе; что Запад превращал Украину во врага России; что в Украине происходит некий "нацистский произвол"; что российская армия не убивает мирных жителей и другие нарративы, которые не соответствуют действительности.
Свою "спецоперацию", как официально называют войну против Украины в Москве, Лавров попытался связать с уставом ООН, объяснив, что была некая "официальная просьба суверенных государств "ДНР" и "ЛНР".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, целью "спецоперации" он назвал некие "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины.
Еще в 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала войну на Донбассе, оккупировав часть территорий Донецкой и Луганской областей, власть там захватили боевики террористических группировок "ЛНР" и "ДНР".