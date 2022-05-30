Лавров назвал задачу РФ в войне против Украины, представив журналистам из Франции тезисы российской пропаганды

"Очевидная задача – "отодвинуть" украинскую армию и "батальоны" за пределы Донецкой и Луганской областей. По остальным территориям, где живут люди, которые не хотят разрывать связи с Россией, решать будет население этих областей", – сказал Лавров.

Отвечая на вопросы французских журналистов, он перечислил целый набор тезисов российской пропаганды: что "киевский режим" убивает мирных граждан на Донбассе; что Запад превращал Украину во врага России; что в Украине происходит некий "нацистский произвол"; что российская армия не убивает мирных жителей и другие нарративы, которые не соответствуют действительности.

Свою "спецоперацию", как официально называют войну против Украины в Москве, Лавров попытался связать с уставом ООН, объяснив, что была некая "официальная просьба суверенных государств "ДНР" и "ЛНР".

Война России против Украины. Главное (обновляется)