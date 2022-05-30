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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лавров назвал задачу РФ в войне против Украины, представив журналистам из Франции тезисы российской пропаганды

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Лавров связал агрессию против Украины с уставом ООН
Лавров связал агрессию против Украины с уставом ООН
Фото: EPA

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил, что в ходе вторжения в Украину российская армия намерена захватить всю территорию Донбасса. Стенограмму разговора опубликовал 29 мая сайт российского внешнеполитического ведомства.

"Очевидная задача – "отодвинуть" украинскую армию и "батальоны" за пределы Донецкой и Луганской областей. По остальным территориям, где живут люди, которые не хотят разрывать связи с Россией, решать будет население этих областей", – сказал Лавров.

Отвечая на вопросы французских журналистов, он перечислил целый набор тезисов российской пропаганды: что "киевский режим" убивает мирных граждан на Донбассе; что Запад превращал Украину во врага России; что в Украине происходит некий "нацистский произвол"; что российская армия не убивает мирных жителей и другие нарративы, которые не соответствуют действительности.

Свою "спецоперацию", как официально называют войну против Украины в Москве, Лавров попытался связать с уставом ООН, объяснив, что была некая "официальная просьба суверенных государств "ДНР" и "ЛНР".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, целью "спецоперации" он назвал некие "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины.

Еще в 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала войну на Донбассе, оккупировав часть территорий Донецкой и Луганской областей, власть там захватили боевики террористических группировок "ЛНР" и "ДНР".

Теги: Россия, Украина, Франция, Сергей Лавров, война, Донбасс, пропаганда, оккупация, МИД России, вторжение, ДНР, журналисты, нацисты, российская агрессия, война России против Украины, ЛНР, российские оккупанты
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