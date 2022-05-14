Лавров: Коллективный Запад объявил нам тотальную, гибридную войну. Мы принимаем вызов

Лавров сказал, что Россия сделала свой выбор и к санкциям ей "не привыкать" Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook

Лавров заявил, что согласен с экспертами, которые говорят, что РФ оказалась перед выбором исторического пути, "как в 1917-м и 1991 годах".

"Внешние обстоятельства не просто изменились, но меняются с каждым днем все глубже и шире. И наша страна, конечно же, меняется вместе с этими обстоятельствами и делает свои выводы. Выбор этот, который мы делаем сейчас (мы сделали уже, по сути), облегчается тем, что коллективный Запад нам объявил тотальную, гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения. Мы делали все, чтобы избежать прямого столкновения, но, раз вызов брошен, мы его, конечно, принимаем. К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда", – сказал глава российского МИД.

Он добавил, что удивлен "пещерным, русофобским всплеском" в цивилизованных странах.