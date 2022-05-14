Лавров: Коллективный Запад объявил нам тотальную, гибридную войну. Мы принимаем вызов

Лавров заявил, что согласен с экспертами, которые говорят, что РФ оказалась перед выбором исторического пути, "как в 1917-м и 1991 годах".
"Внешние обстоятельства не просто изменились, но меняются с каждым днем все глубже и шире. И наша страна, конечно же, меняется вместе с этими обстоятельствами и делает свои выводы. Выбор этот, который мы делаем сейчас (мы сделали уже, по сути), облегчается тем, что коллективный Запад нам объявил тотальную, гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения. Мы делали все, чтобы избежать прямого столкновения, но, раз вызов брошен, мы его, конечно, принимаем. К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда", – сказал глава российского МИД.
Он добавил, что удивлен "пещерным, русофобским всплеском" в цивилизованных странах.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". После этого Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, Россия за 80 дней вторжения не достигла ни одной из целей войны против Украины, о которых заявляла.