"Никогда мне не было так стыдно за свою страну". Российский дипломат при ООН подал в отставку из-за войны в Украине

Бондарев, согласно сайту отделения ООН в Женеве, занимал в постоянном представительстве должность советника. По его словам, он находился на дипломатической службе с 2002 года, и за это время "уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД постоянно возрастал".
"За двадцать лет работы мне доводилось наблюдать разные виражи нашей внешней политики, но никогда еще мне не было так стыдно за свою страну и свою работу, как 24 февраля сего года", – говорится в тексте заявления.
По мнению Бондарева, развязанная президентом РФ Владимиром Путиным агрессивная война является преступлением не только против украинского народа, но и против народа России, и "жирной буквой Z перечеркнуло все надежды на постепенное развитие в нашей стране успешного демократического общества".
"Те, кто задумал эту войну, хотят только одного – остаться у власти навсегда, жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, по тоннажу и стоимости сравнимых со всем Военно-Морским флотом России, наслаждаясь неограниченной властью и полнейшей безнаказанностью", – заявил дипломат.
Он добавил, что глава МИД Сергей Лавров стал примером "деградации системы".
"За 18 лет он прошел путь от профессионала и образованного интеллектуала, на которого хотелось равняться многим сотрудникам министерства, до человека, постоянно транслирующего противоречащие друг другу заявления и угрожающего миру (то есть и России тоже) ядерным оружием! Сегодня МИД не занимается дипломатией. Он сеет ложь, разжигает ненависть и войну. Дипломатия обслуживает частные интересы узкого круга лиц, которые не имеют ничего общего с настоящими потребностями российского общества", – заявил Бондарев.
Он констатировал, что у России больше не осталось союзников из-за ее агрессивной политики, "а не из-за пресловутой русофобии", о которой постоянно говорят на российском телевидении.
"Я учился на дипломата и хотел бы и дальше работать на свою страну. Но сегодня, к сожалению, оставаться на госслужбе и следовать губительному политическому курсу означает предавать свою Родину. Не хочу и не могу этого делать. В связи с этим я принял решение уволиться", – подытожил Бондарев.
BREAKING: * Russia’s Counsellor to the United Nations in Geneva has resigned.— Hillel Neuer (@HillelNeuer) May 23, 2022
Boris Bondarev: “Never have I been so ashamed of my country.”
UN Watch is now calling on all other Russian diplomats at the United Nations—and worldwide—to follow his moral example and resign.
* : pic.twitter.com/ZuKqq0gJO8
Нойер, в свою очередь, отметил, что UN Watch призывает всех российских дипломатов в ООН и во всем мире последовать примеру Бондарева и уйти в отставку.
Нойер сравнил Бондарева с российской телеведущей Мариной Овсянниковой и призвал предоставить ему защиту и финансовую поддержку. Выступая на Форуме свободы в Осло, Нойер назвал Бондарева героем и предложил пригласить его выступить в Давосе на этой неделе, сообщается на сайте UN Watch. При этом он не упомянул, что как Бондарев, так и Овсянникова на протяжении многих лет активно участвовали в системе российской пропаганды, которую теперь критикуют.
I salute Boris Bondarev for doing the right thing, just like Marina Ovsyannikova did on Russian TV.— Hillel Neuer (@HillelNeuer) May 23, 2022
Swiss police must grant him immediate protection.
He should be financially supported, and there should be a program to encourage more Russian diplomats to do the same. /26
По информации UN Watch, Бондарев на данный момент – самый высокопоставленный дипломат, уволившийся со службы с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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