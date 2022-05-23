ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Никогда мне не было так стыдно за свою страну". Российский дипломат при ООН подал в отставку из-за войны в Украине

Бондарев проработал на дипломатической службе 20 лет
Бондарев проработал на дипломатической службе 20 лет
Фото: unwatch.org

Сотрудник российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев заявил о своей отставке из-за войны с Украиной. Письмо, описывающее его позицию, опубликовал в Twitter юрист, исполнительный директор неправительственной правозащитной организации UN Watch Гилель Нойер. Сам Бондарев подтвердил его подлинность и свою отставку в комментарии AP.

Бондарев, согласно сайту отделения ООН в Женеве, занимал в постоянном представительстве должность советника. По его словам, он находился на дипломатической службе с 2002 года, и за это время "уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД постоянно возрастал".

"За двадцать лет работы мне доводилось наблюдать разные виражи нашей внешней политики, но никогда еще мне не было так стыдно за свою страну и свою работу, как 24 февраля сего года", – говорится в тексте заявления. 

По мнению Бондарева, развязанная президентом РФ Владимиром Путиным агрессивная война является преступлением не только против украинского народа, но и против народа России, и "жирной буквой Z перечеркнуло все надежды на постепенное развитие в нашей стране успешного демократического общества".

"Те, кто задумал эту войну, хотят только одного – остаться у власти навсегда, жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, по тоннажу и стоимости сравнимых со всем Военно-Морским флотом России, наслаждаясь неограниченной властью и полнейшей безнаказанностью", – заявил дипломат.

Он добавил, что глава МИД Сергей Лавров стал примером "деградации системы".

"За 18 лет он прошел путь от профессионала и образованного интеллектуала, на которого хотелось равняться многим сотрудникам министерства, до человека, постоянно транслирующего противоречащие друг другу заявления и угрожающего миру (то есть и России тоже) ядерным оружием! Сегодня МИД не занимается дипломатией. Он сеет ложь, разжигает ненависть и войну. Дипломатия обслуживает частные интересы узкого круга лиц, которые не имеют ничего общего с настоящими потребностями российского общества", – заявил Бондарев.

Он констатировал, что у России больше не осталось союзников из-за ее агрессивной политики, "а не из-за пресловутой русофобии", о которой постоянно говорят на российском телевидении.

"Я учился на дипломата и хотел бы и дальше работать на свою страну. Но сегодня, к сожалению, оставаться на госслужбе и следовать губительному политическому курсу означает предавать свою Родину. Не хочу и не могу этого делать. В связи с этим я принял решение уволиться", – подытожил Бондарев.

Нойер, в свою очередь, отметил, что UN Watch призывает всех российских дипломатов в ООН и во всем мире последовать примеру Бондарева и уйти в отставку.

Нойер сравнил Бондарева с российской телеведущей Мариной Овсянниковой и призвал предоставить ему защиту и финансовую поддержку. Выступая на Форуме свободы в Осло, Нойер назвал Бондарева героем и предложил пригласить его выступить в Давосе на этой неделе, сообщается на сайте UN Watch. При этом он не упомянул, что как Бондарев, так и Овсянникова на протяжении многих лет активно участвовали в системе российской пропаганды, которую теперь критикуют.

По информации UN Watch, Бондарев на данный момент – самый высокопоставленный дипломат, уволившийся со службы с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: ООН, Сергей Лавров, посольство, МИД России, посольство РФ, отставка, госслужба, война России против Украины, дипломаты, увольнение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"
  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"
"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". 24-летний рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео
"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". 24-летний рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео
"Идет на мировой рекорд". Мозговая показала цену на черешню в украинском магазине
"Идет на мировой рекорд". Мозговая показала цену на черешню в украинском магазине
Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов
Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов
Макаревич ответил хейтерам, упрекающим людей, которые заработали деньги в РФ, а тратят их за границей
Макаревич ответил хейтерам, упрекающим людей, которые заработали деньги в РФ, а тратят их за границей
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях
  Melovin заявил, что ненавидеть всех россиян неправильно
  Melovin заявил, что ненавидеть всех россиян – неправильно
Группа из Кении на украинском языке и языке суахили спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
Группа из Кении на украинском языке и языке суахили спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Путин – х...йло". Полякова в Нью-Йорке выступила на фоне надписи Stop Putin. Видео
"Путин – х...йло". Полякова в Нью-Йорке выступила на фоне надписи Stop Putin. Видео
Макаревич: Если обсер человека длится более двух недель это организованное мероприятие. Не бесплатное
Макаревич: Если обсер человека длится более двух недель – это организованное мероприятие. Не бесплатное
  "Так будет лучше, потому что сейчас в украинских школах не очень хорошая ситуация". Экс-жена Потапа рассказала, где будет учиться их сын
  "Так будет лучше, потому что сейчас в украинских школах не очень хорошая ситуация". Экс-жена Потапа рассказала, где будет учиться их сын
Галкин в новом имидже опубликовал ролик из Израиля. Видео
Галкин в новом имидже опубликовал ролик из Израиля. Видео
  Режиссер Стоун, общавшийся с Путиным, заявил, что президент РФ победил рак
  Режиссер Стоун, общавшийся с Путиным, заявил, что президент РФ победил рак
17-летняя дочь замалчивающей войну Седоковой сообщила, что окончила школу в Майами. Фото
17-летняя дочь замалчивающей войну Седоковой сообщила, что окончила школу в Майами. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь" (103126)
2
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика скандировала антивоенный лозунг. Видео (36470)
3
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (32493)
4
"Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи (28833)
5
"За...бали с полумерами". В Украине отреагировали на слова "диссидента" Серебренникова поддержать оккупантов, совершающих геноцид украинцев (25563)
6
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (22599)
7
Сумская ответила Кондратюку на предложение разорвать отношения с проживающей в РФ дочерью (15759)
8
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (15611)
 
 
 
 