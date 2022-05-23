"Никогда мне не было так стыдно за свою страну". Российский дипломат при ООН подал в отставку из-за войны в Украине

Бондарев, согласно сайту отделения ООН в Женеве, занимал в постоянном представительстве должность советника. По его словам, он находился на дипломатической службе с 2002 года, и за это время "уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД постоянно возрастал".

"За двадцать лет работы мне доводилось наблюдать разные виражи нашей внешней политики, но никогда еще мне не было так стыдно за свою страну и свою работу, как 24 февраля сего года", – говорится в тексте заявления.

По мнению Бондарева, развязанная президентом РФ Владимиром Путиным агрессивная война является преступлением не только против украинского народа, но и против народа России, и "жирной буквой Z перечеркнуло все надежды на постепенное развитие в нашей стране успешного демократического общества".

"Те, кто задумал эту войну, хотят только одного – остаться у власти навсегда, жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, по тоннажу и стоимости сравнимых со всем Военно-Морским флотом России, наслаждаясь неограниченной властью и полнейшей безнаказанностью", – заявил дипломат.

Он добавил, что глава МИД Сергей Лавров стал примером "деградации системы".

"За 18 лет он прошел путь от профессионала и образованного интеллектуала, на которого хотелось равняться многим сотрудникам министерства, до человека, постоянно транслирующего противоречащие друг другу заявления и угрожающего миру (то есть и России тоже) ядерным оружием! Сегодня МИД не занимается дипломатией. Он сеет ложь, разжигает ненависть и войну. Дипломатия обслуживает частные интересы узкого круга лиц, которые не имеют ничего общего с настоящими потребностями российского общества", – заявил Бондарев.

Он констатировал, что у России больше не осталось союзников из-за ее агрессивной политики, "а не из-за пресловутой русофобии", о которой постоянно говорят на российском телевидении.

"Я учился на дипломата и хотел бы и дальше работать на свою страну. Но сегодня, к сожалению, оставаться на госслужбе и следовать губительному политическому курсу означает предавать свою Родину. Не хочу и не могу этого делать. В связи с этим я принял решение уволиться", – подытожил Бондарев.

BREAKING: * Russia’s Counsellor to the United Nations in Geneva has resigned.



Boris Bondarev: “Never have I been so ashamed of my country.”



UN Watch is now calling on all other Russian diplomats at the United Nations—and worldwide—to follow his moral example and resign.



* : pic.twitter.com/ZuKqq0gJO8 — Hillel Neuer (@HillelNeuer) May 23, 2022

Нойер, в свою очередь, отметил, что UN Watch призывает всех российских дипломатов в ООН и во всем мире последовать примеру Бондарева и уйти в отставку.

Нойер сравнил Бондарева с российской телеведущей Мариной Овсянниковой и призвал предоставить ему защиту и финансовую поддержку. Выступая на Форуме свободы в Осло, Нойер назвал Бондарева героем и предложил пригласить его выступить в Давосе на этой неделе, сообщается на сайте UN Watch. При этом он не упомянул, что как Бондарев, так и Овсянникова на протяжении многих лет активно участвовали в системе российской пропаганды, которую теперь критикуют.

I salute Boris Bondarev for doing the right thing, just like Marina Ovsyannikova did on Russian TV.



Swiss police must grant him immediate protection.



He should be financially supported, and there should be a program to encourage more Russian diplomats to do the same. /26 — Hillel Neuer (@HillelNeuer) May 23, 2022

По информации UN Watch, Бондарев на данный момент – самый высокопоставленный дипломат, уволившийся со службы с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)