РФ включила в список персон нон грата покойного Маккейна. Климкин назвал это "российской шизофренией"

"В Москве составили список из 963 американцев, которым нельзя в Россию. Сомневаюсь, что хоть у кого-то из них есть желание когда-нибудь туда ехать. А включение в список умершего в 2018 году бывшего сенатора Маккейна – это "по Фрейду". Не просто ляп, это русская шизофрения", – написал дипломат.
Он напомнил, что Маккейн называл власть президента РФ Владимира Путина "бензоколонкой, которой управляет мафия", и "мечтал, чтобы эта бензоколонка закрылась, а мир считал путинский режим преступной мафией".
"Его мечта начала сбываться, и за это в Москве ненавидят и боятся даже мертвого Маккейна. Когда-то в России или в том, что будет на ее месте, будут улицы Маккейна и не будет улиц Путина. В рамках "дефашизации" это тоже будет приговор преступлениям этого режима", – считает Климкин.
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В списке персон нон грата, опубликованном МИД РФ, Маккейн значится под номером 475. Там указано, что американец скончался 25 августа 2018 года.
В списке есть и другие уже покойные американцы: бывший член Палаты представителей Конгресса США Элси Гастингс (умер в 2021 году), экс-заместитель директора разведывательного управления минобороны США Мелисса Дриско (умерла в 2018 году), экс-судья из штата Пенсильвания Стивен О’Нил (умер в 2018 году) и бывший военный Джереми Сивитс (умер в январе 2022 года).
21 мая МИД РФ объявил персонами нон грата 963 американцев "в контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе" российского "стоп-листа".
В список попали, в частности, президент США Джо Байден и его сын Хантер, а также государственный секретарь США Энтони Блинкен.