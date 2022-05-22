РФ включила в список персон нон грата покойного Маккейна. Климкин назвал это "российской шизофренией"

"В Москве составили список из 963 американцев, которым нельзя в Россию. Сомневаюсь, что хоть у кого-то из них есть желание когда-нибудь туда ехать. А включение в список умершего в 2018 году бывшего сенатора Маккейна – это "по Фрейду". Не просто ляп, это русская шизофрения", – написал дипломат.

Он напомнил, что Маккейн называл власть президента РФ Владимира Путина "бензоколонкой, которой управляет мафия", и "мечтал, чтобы эта бензоколонка закрылась, а мир считал путинский режим преступной мафией".

"Его мечта начала сбываться, и за это в Москве ненавидят и боятся даже мертвого Маккейна. Когда-то в России или в том, что будет на ее месте, будут улицы Маккейна и не будет улиц Путина. В рамках "дефашизации" это тоже будет приговор преступлениям этого режима", – считает Климкин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В списке персон нон грата, опубликованном МИД РФ, Маккейн значится под номером 475. Там указано, что американец скончался 25 августа 2018 года.

Скриншот: mid.ru

В списке есть и другие уже покойные американцы: бывший член Палаты представителей Конгресса США Элси Гастингс (умер в 2021 году), экс-заместитель директора разведывательного управления минобороны США Мелисса Дриско (умерла в 2018 году), экс-судья из штата Пенсильвания Стивен О’Нил (умер в 2018 году) и бывший военный Джереми Сивитс (умер в январе 2022 года).