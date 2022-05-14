Климкин: Всем теперь понятно, что украинцы по ментальности европейцы, а россияне – та же средневековая орда

"Для России "запахло жареным" – статусом кандидата для Украины. Что НАТО, что Евросоюз – членство Украины в них – это коллапс и крах России как империи и мирового игрока. В Москве видят Украину или как вассала в своей исключительной сфере влияния, или вообще не видят", – написал дипломат.
Он отметил, что с 2013 года, когда президент РФ Владимир Путин шантажировал на тот момент президента Украины Виктора Януковича в связи с намерением подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, "все не только не изменилось – наоборот, Россия начала войну против Украины".
"Парадоксально, но это может нам помочь в продвижении в ЕС: многие политики в ЕС очень боялись путинского шантажа и эскалации, теперь чего им бояться? Война изменила все, и именно сейчас прекрасный момент открыть для нас ворота ЕС. Всем теперь понятно, где проходит граница Европы и Азии, а главное: почему украинцы по ментальности европейцы, а россияне – та же самая средневековая орда", – объяснил Климкин.
Он считает, что Евросоюз проходит, "возможно, ключевой тест XXI века: быть сильным вместе с Украиной и смотреть в будущее или быть слабым, тянуть время и "тянуть кота" и, конечно, себя за хвост".
"Именно этот выбор определит будущую судьбу Евросоюза, и я верю в нашу общую судьбу", – заявил Климкин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС. В июне Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, сказал глава государства в вечернем видеообращении.
Если Украина не получит статус кандидата в члены ЕС, это означает только одно – "Европа пытается нас обмануть", отметил в интервью Financial Times глава МИД Дмитрий Кулеба.
Согласно результатам опроса Flash Eurobarometer, проведенного с 13-го по 20 апреля в 27 странах – членах ЕС методом онлайн-опроса, наименьшую поддержку евроинтеграционных устремлений Украины продемонстрировала Венгрия – 48% респондентов ("полностью согласны" – 15%, "скорее согласны" – 33%).