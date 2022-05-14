Климкин: Всем теперь понятно, что украинцы по ментальности европейцы, а россияне – та же средневековая орда

"Для России "запахло жареным" – статусом кандидата для Украины. Что НАТО, что Евросоюз – членство Украины в них – это коллапс и крах России как империи и мирового игрока. В Москве видят Украину или как вассала в своей исключительной сфере влияния, или вообще не видят", – написал дипломат.

Он отметил, что с 2013 года, когда президент РФ Владимир Путин шантажировал на тот момент президента Украины Виктора Януковича в связи с намерением подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, "все не только не изменилось – наоборот, Россия начала войну против Украины".

"Парадоксально, но это может нам помочь в продвижении в ЕС: многие политики в ЕС очень боялись путинского шантажа и эскалации, теперь чего им бояться? Война изменила все, и именно сейчас прекрасный момент открыть для нас ворота ЕС. Всем теперь понятно, где проходит граница Европы и Азии, а главное: почему украинцы по ментальности европейцы, а россияне – та же самая средневековая орда", – объяснил Климкин.

Он считает, что Евросоюз проходит, "возможно, ключевой тест XXI века: быть сильным вместе с Украиной и смотреть в будущее или быть слабым, тянуть время и "тянуть кота" и, конечно, себя за хвост".

"Именно этот выбор определит будущую судьбу Евросоюза, и я верю в нашу общую судьбу", – заявил Климкин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)