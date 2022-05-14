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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Климкин: Всем теперь понятно, что украинцы по ментальности европейцы, а россияне – та же средневековая орда

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Климкин считает, что Евросоюз проходит, "возможно, ключевой тест XXI века"
Климкин считает, что Евросоюз проходит, "возможно, ключевой тест XXI века"
Фото: radiosvoboda.org

Членство Украины в Евросоюзе и НАТО вызовет крах России как империи. Такое мнение 13 мая выразил в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, что он не считает "безвредным" вступление Украины в ЕС.

"Для России "запахло жареным" – статусом кандидата для Украины. Что НАТО, что Евросоюз – членство Украины в них – это коллапс и крах России как империи и мирового игрока. В Москве видят Украину или как вассала в своей исключительной сфере влияния, или вообще не видят", – написал дипломат.

Он отметил, что с 2013 года, когда президент РФ Владимир Путин шантажировал на тот момент президента Украины Виктора Януковича в связи с намерением подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, "все не только не изменилось – наоборот, Россия начала войну против Украины".

"Парадоксально, но это может нам помочь в продвижении в ЕС: многие политики в ЕС очень боялись путинского шантажа и эскалации, теперь чего им бояться? Война изменила все, и именно сейчас прекрасный момент открыть для нас ворота ЕС. Всем теперь понятно, где проходит граница Европы и Азии, а главное: почему украинцы по ментальности европейцы, а россияне – та же самая средневековая орда", – объяснил Климкин.

Он считает, что Евросоюз проходит, "возможно, ключевой тест XXI века: быть сильным вместе с Украиной и смотреть в будущее или быть слабым, тянуть время и "тянуть кота" и, конечно, себя за хвост".

"Именно этот выбор определит будущую судьбу Евросоюза, и я верю в нашу общую судьбу", – заявил Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/554149856071608

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

9 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС. В июне Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, сказал глава государства в вечернем видеообращении.

Если Украина не получит статус кандидата в члены ЕС, это означает только одно – "Европа пытается нас обмануть", отметил в интервью Financial Times глава МИД Дмитрий Кулеба.

Согласно результатам опроса Flash Eurobarometer, проведенного с 13-го по 20 апреля в 27 странах – членах ЕС методом онлайн-опроса, наименьшую поддержку евроинтеграционных устремлений Украины продемонстрировала Венгрия – 48% респондентов ("полностью согласны" – 15%, "скорее согласны" – 33%).

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