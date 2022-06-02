МИД Украины – Лаврову: РФ должна отвести свои силы в Черном море, гарантировать безопасность портов и коммерческих конвоев

Об этом 2 июня в Facebook написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России пропустить суда с зерном в Средиземное море, если Украина разминирует свои порты.
"Украина совместно с партнерами прорабатывает возможность создания международной миссии, в частности под эгидой ООН, которая возьмет на себя обеспечение функционирования морских путей экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Мы приветствуем предварительную готовность ряда стран присоединиться к процессу восстановления безопасности в Черном море. Как первый шаг Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои", – отметил Николенко.
По его словам, в результате блокады РФ Украина потеряла возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию морским путем.
"Около 22 млн тонн зерна застряли в портах и не могут попасть к конечным потребителям, в первую очередь в Африке и Азии. Альтернативные наземные маршруты полностью не решат проблему, поскольку имеют низкую пропускную способность. Кроме того, Россия ворует украинское зерно на оккупированных территориях, чтобы незаконно его продать в третьи страны", – подчеркнул Николенко.
Действия РФ могут привести к мировому продовольственному кризису, а в некоторых регионах – даже к голоду, добавил спикер МИД Украины.
"Украина остается преданной поиску путей деблокирования маршрутов в Черном и Азовском морях, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис. Призываем страны, продовольственная безопасность которых может больше всего пострадать от агрессии РФ против Украины, использовать их контакты с Москвой, чтобы заставить ее снять блокаду с украинских морских портов и прекратить войну", – резюмировал Николенко.
Лавров в ходе визита в Бахрейн заявил на пресс-конференции 31 мая, что для вывоза зерна судами, находящимися запертыми в украинских портах, необходимо, "чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды в территориальном море Украины", его цитирует сайт МИД РФ.
"Если проблема разминирования будет решена, то военно-морские силы РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и далее к пунктам назначения", – сказал российский министр.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал 28 мая, что санкции, введенные в отношении России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, "никак не связаны с разворачивающимся глобальным продовольственным кризисом".
"Единственная причина дефицита, роста цен и угрозы голода – российские военные физически блокируют 22 млн тонн украинского экспорта продовольствия в наших морских портах", – подчеркивал Кулеба.
Он призвал требовать от Москвы прекращения блокады.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter. "В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции". Это условие повторил президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с премьер-министром Италии Марио Драги 26 мая.
Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.