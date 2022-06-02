МИД Украины – Лаврову: РФ должна отвести свои силы в Черном море, гарантировать безопасность портов и коммерческих конвоев

Украина остается преданной поиску путей деблокирования маршрутов в Черном и Азовском морях, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис, отметили в МИД Фото: depositphotos.com

Об этом 2 июня в Facebook написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России пропустить суда с зерном в Средиземное море, если Украина разминирует свои порты.

"Украина совместно с партнерами прорабатывает возможность создания международной миссии, в частности под эгидой ООН, которая возьмет на себя обеспечение функционирования морских путей экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Мы приветствуем предварительную готовность ряда стран присоединиться к процессу восстановления безопасности в Черном море. Как первый шаг Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои", – отметил Николенко.

По его словам, в результате блокады РФ Украина потеряла возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию морским путем.

"Около 22 млн тонн зерна застряли в портах и не могут попасть к конечным потребителям, в первую очередь в Африке и Азии. Альтернативные наземные маршруты полностью не решат проблему, поскольку имеют низкую пропускную способность. Кроме того, Россия ворует украинское зерно на оккупированных территориях, чтобы незаконно его продать в третьи страны", – подчеркнул Николенко.

Действия РФ могут привести к мировому продовольственному кризису, а в некоторых регионах – даже к голоду, добавил спикер МИД Украины.

"Украина остается преданной поиску путей деблокирования маршрутов в Черном и Азовском морях, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис. Призываем страны, продовольственная безопасность которых может больше всего пострадать от агрессии РФ против Украины, использовать их контакты с Москвой, чтобы заставить ее снять блокаду с украинских морских портов и прекратить войну", – резюмировал Николенко.

Лавров в ходе визита в Бахрейн заявил на пресс-конференции 31 мая, что для вывоза зерна судами, находящимися запертыми в украинских портах, необходимо, "чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды в территориальном море Украины", его цитирует сайт МИД РФ.

"Если проблема разминирования будет решена, то военно-морские силы РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и далее к пунктам назначения", – сказал российский министр.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал 28 мая, что санкции, введенные в отношении России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, "никак не связаны с разворачивающимся глобальным продовольственным кризисом".

"Единственная причина дефицита, роста цен и угрозы голода – российские военные физически блокируют 22 млн тонн украинского экспорта продовольствия в наших морских портах", – подчеркивал Кулеба.

Он призвал требовать от Москвы прекращения блокады.

Война России против Украины. Главное (обновляется)