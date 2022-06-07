Лавров о сорванном визите в Сербию: Суверенное государство лишили права на осуществление внешней политики

По словам Лаврова, "произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики".
Российский министр считает, что за отказом в пролете российскому борту могут стоять Евросоюз и НАТО.
Лавров также отметил, что "отношения с Сербией разрушить никому не удастся".
Глава МИД РФ добавил, что Москва в ответ не будет "предпринимать нечто, что еще больше затрудняет связи между народами". По его мнению, "этим занимаются наши западные партнеры".
Лавров уточнил, что у него нет запланированных встреч с представителями стран из Евросоюза и НАТО, поскольку "приглашений от других стран нет, и я тоже никого не жду в Москве".
5 июня сообщалось, что член Евросоюза Болгария, а также Черногория и Северная Македония отказались пропускать самолет Лаврова. В итоге российскому министру пришлось отменить визит в Сербию. ВВС подчеркивает: последние два государства, как и Сербия, которая сохраняет дружеские отношения с Россией, надеются вступить в Евросоюз.
Украина закрыла свое воздушное пространство для всех в первый день полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля.
После этого государства Европы начали закрывать свое небо для полетов российских авиакомпаний. Вечером 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз решил закрыть свое авиапространство для России. Также российским самолетам запрещено использовать авиапространство ряда других государств, в том числе США, Канады и Великобритании.