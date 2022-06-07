Лавров о сорванном визите в Сербию: Суверенное государство лишили права на осуществление внешней политики

Лавров отметил, что "отношения с Сербией разрушить никому не удастся" Фото: ЕРА

По словам Лаврова, "произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики".

Российский министр считает, что за отказом в пролете российскому борту могут стоять Евросоюз и НАТО.

Лавров также отметил, что "отношения с Сербией разрушить никому не удастся".

Глава МИД РФ добавил, что Москва в ответ не будет "предпринимать нечто, что еще больше затрудняет связи между народами". По его мнению, "этим занимаются наши западные партнеры".

Лавров уточнил, что у него нет запланированных встреч с представителями стран из Евросоюза и НАТО, поскольку "приглашений от других стран нет, и я тоже никого не жду в Москве".

5 июня сообщалось, что член Евросоюза Болгария, а также Черногория и Северная Македония отказались пропускать самолет Лаврова. В итоге российскому министру пришлось отменить визит в Сербию. ВВС подчеркивает: последние два государства, как и Сербия, которая сохраняет дружеские отношения с Россией, надеются вступить в Евросоюз.