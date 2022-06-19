Шольц "принципиально" согласен с политикой Меркель в отношении РФ, но признал, что энергетическая зависимость была ошибкой

Ответы Шольца на вопросы СМИ (этого фрагмента нет в открытой ленте dpa), цитирует Süddeutsche Zeitung.
По мнению нынешнего канцлера ФРГ, "попытка примирения никогда не может быть ошибочной, как и попытка найти общий язык". Шольц сказал, что видит себя "близким к предшественнице" в этом вопросе.
Относительно экономической политики он не согласен с Меркель.
Как подчеркнул Шольц, энергетическая зависимость Германии от России была ошибкой. ФРГ "слишком сконцентрировала" поставки энергоресурсов из России, "не строя необходимой инфраструктуры, чтобы в случае чего можно было быстро изменить курс", и теперь стране нужно "быстро наверстать упущенное".
Меркель в интервью вышедшем 7 июня, заявила, что "достаточно старалась" для предотвращения эскалации российской агрессии против Украины. "Очень жаль, что это не сработало. Мне не нужно винить себя за то, что я недостаточно старалась", – сказала экс-канцлер.