Шольц "принципиально" согласен с политикой Меркель в отношении РФ, но признал, что энергетическая зависимость была ошибкой

Шольц заявил, что в прошлые годы Германия "слишком сконцентрировала" поставки энергоресурсов из России, не строя инфраструктуры, которая позволила бы диверсифицировать поставки Фото: ЕРА

Ответы Шольца на вопросы СМИ (этого фрагмента нет в открытой ленте dpa), цитирует Süddeutsche Zeitung.

По мнению нынешнего канцлера ФРГ, "попытка примирения никогда не может быть ошибочной, как и попытка найти общий язык". Шольц сказал, что видит себя "близким к предшественнице" в этом вопросе.

Относительно экономической политики он не согласен с Меркель.

Как подчеркнул Шольц, энергетическая зависимость Германии от России была ошибкой. ФРГ "слишком сконцентрировала" поставки энергоресурсов из России, "не строя необходимой инфраструктуры, чтобы в случае чего можно было быстро изменить курс", и теперь стране нужно "быстро наверстать упущенное".