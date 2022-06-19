Канцлер Германии призывает упростить процедуру вступления в ЕС

По мнению Шольца, к расширению ЕС должны готовиться не только кандидаты, но и сам союз.

Для этого Евросоюз должен "модернизировать свои структуры и процессы принятия решений", сказал канцлер. Он пояснил, что в будущем не всегда будет возможность единогласно вынести решение, "даже если сегодня процедура предусматривает единогласие".

По словам Шольца, он намерен озвучить свои предложения по этому вопросу на саммите ЕС 23–24 июня.

Как отмечает dpa, дискуссии относительно принципа единогласия в ЕС ведутся давно, однако любые реформы в этом вопросе должны быть поддержаны тоже единогласно.