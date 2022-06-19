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Канцлер Германии призывает упростить процедуру вступления в ЕС

Шольц хочет пересмотреть принцип единогласия при принятии решения в ЕС
Шольц хочет пересмотреть принцип единогласия при принятии решения в ЕС
Фото: ЕРА

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью dpa, которое вышло 18 июня, заявил о необходимости упростить процедуру вступления в Евросоюз.

По мнению Шольца, к расширению ЕС должны готовиться не только кандидаты, но и сам союз.

Для этого Евросоюз должен "модернизировать свои структуры и процессы принятия решений", сказал канцлер. Он пояснил, что в будущем не всегда будет возможность единогласно вынести решение, "даже если сегодня процедура предусматривает единогласие".

По словам Шольца, он намерен озвучить свои предложения по этому вопросу на саммите ЕС 23–24 июня.

Как отмечает dpa, дискуссии относительно принципа единогласия в ЕС ведутся давно, однако любые реформы в этом вопросе должны быть поддержаны тоже единогласно.

Контекст:

Федеральный министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек призывал отказаться от принципа единогласия в ЕС в пользу квалифицированного большинства 31 мая, после дискуссий, касающихся шестого пакета санкций ЕС против России. Премьер-министр Виктор Орбан выдвигал условия Евросоюзу для согласования этого пакета санкций и продавливал свои интересы до последнего, объяснял Хабек и высказывал недовольство из-за этого.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, саммит ЕС, ФРГ, саммит, Евросоюз, Роберт Хабек, ЕС, Олаф Шольц
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