Зеленский: Поблагодарил премьера Нидерландов за поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС

"Насыщенный и результативный день завершил разговором с Марком Рютте. Поблагодарил за поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза", – написал президент.

Он также проинформировал Рютте о ситуации на фронте.

"Обсудили дальнейшую поддержку Украины в сфере безопасности. Поблагодарил за весомую помощь Нидерландов. Рассчитываем на ее продолжение", – заявил Зеленский.

Насичений і результативний день завершив розмовою з @MinPres . Подякував за підтримку надання * статусу кандидата в члени * . Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу безпекову підтримку * . Подякував за вагому допомогу * . Розраховуємо на її продовження.

Рютте написал в Twitter, что разговаривал с Зеленским совместно с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

"Вместе с министром обороны Оллонгрен я только что говорил с президентом Зеленским о том, как Нидерланды могут дополнительно помочь посредством поставок оружия, и о состоянии дел со статусом кандидата в ЕС для Украины", – заявил он.

СМИ писали в начале июня, что Нидерланды – среди стран, которые являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды. Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.

17 июня глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил. что правительство страны поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

15 июня Зеленский в видеообращении отметил, что Украина "сделала все, что только можно было, чтобы получить кандидатство".

16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил после встречи с Зеленским, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении Украине нужно будет выполнить ряд условий.

Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.