Нидерланды поддержат предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС – глава МИД

17 июня Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС.

Хукстра отметил, что кабмин Нидерландов находит это решение "сбалансированным" и "разумным". Глава МИД призвал предоставить статус Украине "ради единства в Европе". Нидерланды положительно относятся к этому, подчеркнул Хукстра.

Премьер Марк Рютте назвал решение Еврокомиссии "разумным компромиссом".

СМИ писали в начале июня, что Нидерланды – среди стран, которые являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды. Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

15 июня Зеленский в видеообращении отметил, что Украина "сделала все, что только можно было, чтобы получить кандидатство".

16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил после встречи с Зеленским, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.

Зеленский заявил 17 июня, что Украина находится в одном шаге до начала полноценной интеграции с Европейским союзом. По его мнению, Украина "заслуживает этого позитива".

Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.