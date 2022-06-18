Нидерланды поддержат предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС – глава МИД

17 июня Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС.
Хукстра отметил, что кабмин Нидерландов находит это решение "сбалансированным" и "разумным". Глава МИД призвал предоставить статус Украине "ради единства в Европе". Нидерланды положительно относятся к этому, подчеркнул Хукстра.
Премьер Марк Рютте назвал решение Еврокомиссии "разумным компромиссом".
СМИ писали в начале июня, что Нидерланды – среди стран, которые являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды. Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
15 июня Зеленский в видеообращении отметил, что Украина "сделала все, что только можно было, чтобы получить кандидатство".
16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил после встречи с Зеленским, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.
Зеленский заявил 17 июня, что Украина находится в одном шаге до начала полноценной интеграции с Европейским союзом. По его мнению, Украина "заслуживает этого позитива".
Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.