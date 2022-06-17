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"Скоординировали шаги". Зеленский за неделю до саммита ЕС, на котором обсудят статус Украины, поговорил с главой Еврокомиссии и президентом Евросовета

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Зеленский (на фото) 17 июня провел телефонные разговоры с фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем
Зеленский (на фото) 17 июня провел телефонные разговоры с фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня провел телефонные разговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.    

17 июня Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС.

"Говорил сегодня с госпожой президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Поблагодарил ее и всех членов Еврокомиссии за лидерство, за сегодняшнее решение. Также говорил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем... И я благодарен Шарлю за то, что он ощущает историческое значение этих процессов и для Украины, и для будущего Европы", – сказал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/980349885986206/

Президент отметил в Twitter, что Украина "будет продолжать курс проевропейских реформ".

"С Шарлем Мишелем скоординировали шаги накануне исторического заседания Европейского совета 23–24 июня. Спасибо лидерам ЕС за веру в европейское будущее Украины!" – написал Зеленский в Twitter по итогам разговора с президентом Евросовета.

Фон дер Ляйен после разговора с Зеленским заверила в Twitter, что "украинцы могут рассчитывать на постоянную поддержку Европейской комиссии на пути страны к ЕС".

По словам Мишеля, вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза будет включен в повестку дня предстоящего саммита ЕС в Брюсселе (Бельгия).

"Мы едины с народом Украины в солидарности и в нашем общем будущем", – подчеркнул президент Евросовета в Twitter.

Зеленский заявил 17 июня, что Украина находится в одном шаге до начала полноценной интеграции с Европейским союзом. По его мнению, Украина "заслуживает этого позитива".

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

15 июня Зеленский в видеообращении отметил, что Украина "сделала все, что только можно было, чтобы получить кандидатство".

16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил после встречи с Зеленским, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.

Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.

Теги: Украина, Еврокомиссия, саммит ЕС, Брюссель, переговоры, Европейский совет, Европейский союз, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, президент, Евросоюз, Шарль Мишель, заседание, ЕС
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