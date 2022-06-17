"Скоординировали шаги". Зеленский за неделю до саммита ЕС, на котором обсудят статус Украины, поговорил с главой Еврокомиссии и президентом Евросовета

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС.
"Говорил сегодня с госпожой президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Поблагодарил ее и всех членов Еврокомиссии за лидерство, за сегодняшнее решение. Также говорил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем... И я благодарен Шарлю за то, что он ощущает историческое значение этих процессов и для Украины, и для будущего Европы", – сказал Зеленский.
Президент отметил в Twitter, что Украина "будет продолжать курс проевропейских реформ".
"С Шарлем Мишелем скоординировали шаги накануне исторического заседания Европейского совета 23–24 июня. Спасибо лидерам ЕС за веру в европейское будущее Украины!" – написал Зеленский в Twitter по итогам разговора с президентом Евросовета.
З @eucopresident скоординували кроки напередодні історичного засідання Європейської ради 23-24 червня. Дякую лідерам ЄС за віру в європейське майбутнє України!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2022
Фон дер Ляйен после разговора с Зеленским заверила в Twitter, что "украинцы могут рассчитывать на постоянную поддержку Европейской комиссии на пути страны к ЕС".
I was very moved by President @ZelenskyyUa's kind words over the phone today, following our recommendation to grant Ukraine the candidate status.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022
The Ukrainians can count on the @EU_Commission's constant support as they move along the path to the European Union. pic.twitter.com/ey8BVCLgzo
По словам Мишеля, вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза будет включен в повестку дня предстоящего саммита ЕС в Брюсселе (Бельгия).
"Мы едины с народом Украины в солидарности и в нашем общем будущем", – подчеркнул президент Евросовета в Twitter.
Candidate status will feature on next week’s #EUCO agenda.— Charles Michel (@CharlesMichel) June 17, 2022
Called President @ZelenskyyUa to inform him of way forward.
We stand united with the people of #Ukraine in solidarity and in our common future.
Зеленский заявил 17 июня, что Украина находится в одном шаге до начала полноценной интеграции с Европейским союзом. По его мнению, Украина "заслуживает этого позитива".
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
15 июня Зеленский в видеообращении отметил, что Украина "сделала все, что только можно было, чтобы получить кандидатство".
16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил после встречи с Зеленским, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.
Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.