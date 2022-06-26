ВСУ уничтожили еще 150 оккупантов, 21 российский танк и четыре беспилотника

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 150 захватчиков.
Другие потери россиян составили:
- танки – 1532 (+21);
- боевые бронированные машины – 3659 (+14);
- артиллерийские системы – 764;
- РСЗО – 243 (+2);
- средства ПВО – 99;
- самолеты – 217;
- вертолеты – 184;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4);
- крылатые ракеты – 139 (+2);
- корабли/катера – 14;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2564 (+4);
- специальная техника – 60.
"Наибольшие потери противник понес на бахмутском и кураховском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
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Контекст:
В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.