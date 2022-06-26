ВСУ уничтожили еще 150 оккупантов, 21 российский танк и четыре беспилотника

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 150 захватчиков.

Другие потери россиян составили:

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском и кураховском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.