"Российские танки окажутся в Европе, но в виде обломков". Резников хочет устроить за рубежом выставку разбитой российской техники

"Российские генералы хотят, чтобы их танки были в Лиссабоне. А мы будем способствовать тому, чтобы российские танки оказались в Европе, но в виде обломков", – сказал Резников.

По его словам, выставку планируют открыть в Варшаве, затем привезти в Берлин, Париж, Мадрид и, наконец, Лиссабон.

Эту идею обсудили польские политики. Замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич поддержал ее. Вице-маршал Сейма Влодзимеж Чарзасти отметил, что выставка станет хорошим напоминанием о том, что война в Украине продолжается и возможностью каждому "прикоснуться к этой реальности".

В то же время депутат Сейма Кшиштоф Босак считает, что такую выставку "нужно делать в Берлине, а не в Варшаве". "Поляки хорошо знают об этой войне, нас не нужно информировать", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В мае на Михайловской площади в Киеве открыли выставку разбитой российской техники. Она напоминает о продолжающейся войне и одновременно является "свидетельством, что так называемую вторую армию мира можно и нужно побеждать", говорил Резников.