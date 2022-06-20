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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Российские танки окажутся в Европе, но в виде обломков". Резников хочет устроить за рубежом выставку разбитой российской техники

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Выставка разбитой российской техники уже демонстрируется в центре Киева
Выставка разбитой российской техники уже демонстрируется в центре Киева
Фото: EPA

Украина планирует организовать в Европе выставку поврежденной в боях российской техники. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал 19 июня в эфире польского канала Polsat News.

"Российские генералы хотят, чтобы их танки были в Лиссабоне. А мы будем способствовать тому, чтобы российские танки оказались в Европе, но в виде обломков", – сказал Резников.

По его словам, выставку планируют открыть в Варшаве, затем привезти в Берлин, Париж, Мадрид и, наконец, Лиссабон.

Эту идею обсудили польские политики. Замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич поддержал ее. Вице-маршал Сейма Влодзимеж Чарзасти отметил, что выставка станет хорошим напоминанием о том, что война в Украине продолжается и возможностью каждому "прикоснуться к этой реальности".

В то же время депутат Сейма Кшиштоф Босак считает, что такую выставку "нужно делать в Берлине, а не в Варшаве". "Поляки хорошо знают об этой войне, нас не нужно информировать", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В мае на Михайловской площади в Киеве открыли выставку разбитой российской техники. Она напоминает о продолжающейся войне и одновременно является "свидетельством, что так называемую вторую армию мира можно и нужно побеждать", говорил Резников.

Контекст:

По состоянию на 20 июня оккупанты потеряли в Украине, по данным Генштаба ВСУ, около 33,8 тыс. военных, тысячи единиц танков и другой бронетехники, сотни самолетов, вертолетов, артиллерийских систем и другой военной и боевой техники включительно с кораблями.

Теги: Польша, Берлин, танки, выставка, военная техника, Париж, Алексей Резников, Варшава, Мадрид, война России против Украины, Лиссабон
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