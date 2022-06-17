Джонсон посетил выставку уничтоженной техники оккупантов в Киеве и Михайловский Златоверхий монастырь. Видео

Зеленский и Джонсон посетили выставку уничтоженной военной техники оккупантов на Михайловской площади в Киеве Фото: president.gov.ua

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Видеозапись совместной с Джонсоном прогулки по Киеву Зеленский опубликовал в Facebook.

"Посетили с Борисом Джонсоном Свято-Михайловский Златоверхий монастырь. Прогулялись по Михайловской площади. Побывали на выставке уничтоженной военной техники российских оккупантов, – написал глава государства. – Друг, спасибо за этот день! Продолжаем бороться за свободу для Украины".

Священнослужители монастыря подарили премьеру Великобритании икону Почаевской Божьей Матери, отметил пресс-центр ОПУ.

"Борис Джонсон поинтересовался историей монастыря и его внутренним убранством… Владимир Зеленский и Борис Джонсон возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину. Память павших героев почтили минутой молчания", – говорится в сообщении.

Фото: president.gov.ua

Член наблюдательного совета "Укрзалізниці", советник главы ОПУ Сергей Лещенко рассказал в Telegram, что Джонсон уже покинул Киев.

"Поблагодарили, посадили на поезд, показали выставку "Спасая будущее" об эвакуации украинцев, расположенную на втором этаже вокзала. Ждем Бориса снова в гости", – подчеркнул Лещенко.