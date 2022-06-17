Джонсон посетил выставку уничтоженной техники оккупантов в Киеве и Михайловский Златоверхий монастырь. Видео

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).
Видеозапись совместной с Джонсоном прогулки по Киеву Зеленский опубликовал в Facebook.
"Посетили с Борисом Джонсоном Свято-Михайловский Златоверхий монастырь. Прогулялись по Михайловской площади. Побывали на выставке уничтоженной военной техники российских оккупантов, – написал глава государства. – Друг, спасибо за этот день! Продолжаем бороться за свободу для Украины".
Священнослужители монастыря подарили премьеру Великобритании икону Почаевской Божьей Матери, отметил пресс-центр ОПУ.
"Борис Джонсон поинтересовался историей монастыря и его внутренним убранством… Владимир Зеленский и Борис Джонсон возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину. Память павших героев почтили минутой молчания", – говорится в сообщении.
Член наблюдательного совета "Укрзалізниці", советник главы ОПУ Сергей Лещенко рассказал в Telegram, что Джонсон уже покинул Киев.
"Поблагодарили, посадили на поезд, показали выставку "Спасая будущее" об эвакуации украинцев, расположенную на втором этаже вокзала. Ждем Бориса снова в гости", – подчеркнул Лещенко.
Визит Джонсона в Украину не анонсировался. Это его вторая поездка в Киев (первая состоялась 9 апреля) после полномасштабного вторжения России 24 февраля.
В столице Украины Джонсон провел встречу с Зеленским, командой Офиса президента и представителями правительства, рассказал глава ОПУ Андрей Ермак.
"Мы обсудили… необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности предложения международной группы Макфола – Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству. И, конечно, нашу победу в войне за независимость", – отметил руководитель ОПУ в Telegram.
Зеленский по результатам встречи заявил на брифинге, что у него с Джонсоном общий взгляд, как двигаться к победе Украины. Премьер Великобритании отметил, что понимает, почему украинцы не готовы на любые компромиссы с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Джонсона, Великобритания готова и дальше предоставлять вооружение, чтобы выгнать агрессора из Украины. Кроме того, он предложил Зеленскому новую программу обучения ВСУ.