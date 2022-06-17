Великобритания готова и дальше предоставлять вооружение, чтобы выгнать агрессора из Украины – Джонсон

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ).
"Мы с самого начала и готовы сегодня и дальше предоставлять вооружение, вести подготовку по использованию этих вооружений. Украинский народ и ВСУ смогут благодаря этому сделать то, что хотят сделать все украинцы, – выгнать агрессора из Украины. И будет этот момент, когда надо будет говорить о будущем, и это будет уже в контексте свободной Украины. Будут и другие страны, которые будут заниматься гарантиями безопасности, о которых мы говорили", – сказал Джонсон.
По его словам, Великобритания вместе с партнерами также будет работать над послевоенным восстановлением Украины.
Визит Джонсона в Украину не анонсировался. Это его вторая поездка в Киев (первая состоялась 9 апреля) после полномасштабного вторжения России 24 февраля.
В столице Украины Джонсон провел встречу с Зеленским, командой Офиса президента и представителями правительства, рассказал глава ОПУ Андрей Ермак.
"Мы обсудили… необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности предложения международной группы Макфола – Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству. И, конечно, нашу победу в войне за независимость", – отметил руководитель ОПУ в Telegram.
Зеленский по результатам встречи заявил на брифинге, что у него с Джонсоном общий взгляд, как двигаться к победе Украины. Премьер Великобритании отметил, что понимает, почему украинцы не готовы на любые компромиссы с президентом РФ Владимиром Путиным.
Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси, участвующей во вторжении, отмечается на сайте правительства.
ВВС 27 мая сообщила, ссылаясь на данные правительства, что Великобритания выделила на предоставление оборонной помощи Украине $1,6 млрд.
27 мая в интервью Bloomberg Джонсон призвал страны Запада увеличить военную поддержку Украины, включая отправку реактивных систем залпового огня (РСЗО). Он отметил, что силы Путина "продолжают прогрызать землю" на Донбассе, добиваясь "медленного, но ощутимого прогресса". Британский премьер добавил, что "крайне важно продолжать поддерживать украинцев в военном отношении".
Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес 6 июня объявил о передаче Украине ракетных систем залпового огня M270 MLRS. Эти системы похожи на HIMARS, которые будут предоставлены Америкой, отметила ВВС.
Вместе с РСЗО в Украину "в больших количествах" будут поставлены и боеприпасы M31A1, сообщил сайт правительства Великобритании.
Кроме того, по словам Уоллеса, Великобритания передаст Украине более 20 САУ M109 155-мм калибра.