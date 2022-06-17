Великобритания готова и дальше предоставлять вооружение, чтобы выгнать агрессора из Украины – Джонсон

Великобритания вместе с партнерами будет работать над послевоенным восстановлением Украины, отметил Джонсон Фото: president.gov.ua

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ).

"Мы с самого начала и готовы сегодня и дальше предоставлять вооружение, вести подготовку по использованию этих вооружений. Украинский народ и ВСУ смогут благодаря этому сделать то, что хотят сделать все украинцы, – выгнать агрессора из Украины. И будет этот момент, когда надо будет говорить о будущем, и это будет уже в контексте свободной Украины. Будут и другие страны, которые будут заниматься гарантиями безопасности, о которых мы говорили", – сказал Джонсон.

По его словам, Великобритания вместе с партнерами также будет работать над послевоенным восстановлением Украины.

Визит Джонсона в Украину не анонсировался. Это его вторая поездка в Киев (первая состоялась 9 апреля) после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В столице Украины Джонсон провел встречу с Зеленским, командой Офиса президента и представителями правительства, рассказал глава ОПУ Андрей Ермак.

"Мы обсудили… необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности предложения международной группы Макфола – Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству. И, конечно, нашу победу в войне за независимость", – отметил руководитель ОПУ в Telegram.

Зеленский по результатам встречи заявил на брифинге, что у него с Джонсоном общий взгляд, как двигаться к победе Украины. Премьер Великобритании отметил, что понимает, почему украинцы не готовы на любые компромиссы с президентом РФ Владимиром Путиным.