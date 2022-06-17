Зеленский заявил, что у него с Джонсоном общий взгляд, как двигаться к победе Украины

Зеленский (справа) в беседе с Джонсоном говорил о "необходимости увеличить поставки тяжелого оружия" Украине Фото: president.gov.ua

Об этом глава Украинского государства рассказал на брифинге для СМИ по итогам переговоров, его цитирует пресс-центр Офиса президента.

Зеленский поблагодарил Джонсона "за лидерство и беспрецедентную поддержку Британии для Украины". По словам президента, среди ключевых вопросов переговоров были двусторонние отношения и общая ситуация в Европе и мире.

"Прежде всего, это две важные вещи – оборона и безопасность. Мы подробно обсудили текущую ситуацию на передовой, на нашем востоке, на юге нашего государства, наши возможности в защите Украины от российских оккупантов. Есть общий взгляд на то, как двигаться к победе. Потому что именно такой результат нужен Украине – победа нашего государства", – отметил Зеленский.

Он добавил, что в беседе с Джонсоном говорил о "необходимости увеличить поставки тяжелого оружия".

"Главное сегодня – обеспечить также противовоздушную оборону для Украины. Начали двигаться в этом направлении. Российские ракеты остаются угрозой для наших людей, всей территории Украины. Абсолютное большинство российских ракетных ударов ведется российской армией по обычным людям, по гражданской инфраструктуре – жилым домам, школам, больницам, университетам, транспорту. Очевидно, что это должно быть одной из первоочередных задач для всех нас, наших партнеров – помочь в защите от российских ракет. Это будет гарантией жизни для людей на большинстве нашей территории", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, стороны затронули вопрос финансовой и экономической поддержки Украины.

"Это не только финансы, у нас также дефицит горючего из-за бомбардировки нашего нефтеперерабатывающего завода, наших резервов РФ. Также проговорили сложный вопрос – это обеспечение подготовки к отопительному сезону. Я благодарен Борису за готовность помогать нашему государству", – резюмировал Зеленский.