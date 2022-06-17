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Зеленский заявил, что у него с Джонсоном общий взгляд, как двигаться к победе Украины

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Зеленский (справа) в беседе с Джонсоном говорил о "необходимости увеличить поставки тяжелого оружия" Украине
Зеленский (справа) в беседе с Джонсоном говорил о "необходимости увеличить поставки тяжелого оружия" Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленской в ходе встречи 17 июня в Киеве с главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном обсудил, прежде всего, "две важные вещи" – оборону и безопасность.

Об этом глава Украинского государства рассказал на брифинге для СМИ по итогам переговоров, его цитирует пресс-центр Офиса президента.  

Зеленский поблагодарил Джонсона "за лидерство и беспрецедентную поддержку Британии для Украины". По словам президента, среди ключевых вопросов переговоров были двусторонние отношения и общая ситуация в Европе и мире.

"Прежде всего, это две важные вещи – оборона и безопасность. Мы подробно обсудили текущую ситуацию на передовой, на нашем востоке, на юге нашего государства, наши возможности в защите Украины от российских оккупантов. Есть общий взгляд на то, как двигаться к победе. Потому что именно такой результат нужен Украине – победа нашего государства", – отметил Зеленский.

Он добавил, что в беседе с Джонсоном говорил о "необходимости увеличить поставки тяжелого оружия".

"Главное сегодня – обеспечить также противовоздушную оборону для Украины. Начали двигаться в этом направлении. Российские ракеты остаются угрозой для наших людей, всей территории Украины. Абсолютное большинство российских ракетных ударов ведется российской армией по обычным людям, по гражданской инфраструктуре – жилым домам, школам, больницам, университетам, транспорту. Очевидно, что это должно быть одной из первоочередных задач для всех нас, наших партнеров – помочь в защите от российских ракет. Это будет гарантией жизни для людей на большинстве нашей территории", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, стороны затронули вопрос финансовой и экономической поддержки Украины.

"Это не только финансы, у нас также дефицит горючего из-за бомбардировки нашего нефтеперерабатывающего завода, наших резервов РФ. Также проговорили сложный вопрос – это обеспечение подготовки к отопительному сезону. Я благодарен Борису за готовность помогать нашему государству", – резюмировал Зеленский.

Контекст:

Визит Джонсона в Украину не анонсировался. Это его вторая поездка в Киев (первая состоялась 9 апреля) после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В столице Украины Джонсон провел встречу с Зеленским, командой Офиса президента и представителями правительства, рассказал глава ОПУ Андрей Ермак.

"Мы обсудили… необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности предложения международной группы Макфола – Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству. И, конечно, нашу победу в войне за независимость", – отметил руководитель ОПУ в Telegram.

Теги: Россия, Киев, Украина, оружие, Великобритания, переговоры, вооружение, ПВО, военная помощь, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, президент, безопасность, визит, премьер-министр, встреча, брифинг
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