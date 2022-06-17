Джонсон второй раз после вторжения РФ прибыл в Киев

Визит Джонсона в Украину не анонсировался. Это его второй визит в Киев после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

"Много дней этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании твердая и решительная. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона", – написал Зеленский.

Джонсон провел встречу с Зеленским, рассказал в Telegram глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

"Сегодня вместе с Владимиром Зеленским, командой Офиса и правительства встретились с нашим хорошим другом и союзником, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, – отметил руководитель ОПУ. – Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству. И, конечно, нашу победу в войне за независимость".