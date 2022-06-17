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Джонсон второй раз после вторжения РФ прибыл в Киев

Джонсон приезжал в Киев 9 апреля
Джонсон приезжал в Киев 9 апреля
Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев 17 июня. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Визит Джонсона в Украину не анонсировался. Это его второй визит в Киев после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

"Много дней этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании твердая и решительная. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона", – написал Зеленский.

Джонсон провел встречу с Зеленским, рассказал в Telegram глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

"Сегодня вместе с Владимиром Зеленским, командой Офиса и правительства встретились с нашим хорошим другом и союзником, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, – отметил руководитель ОПУ. – Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству. И, конечно, нашу победу в войне за независимость".

Контекст:

Джонсон приезжал в Киев 9 апреля. Он провел встречу с Зеленским. По итогам разговора с президентом премьер Великобритании заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине.

Джонсон отмечал, что считает большой честью приехать в Украину, которая "совершила величайший воинский подвиг XXI века", оттеснив российские войска от Киева.

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