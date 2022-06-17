Джонсон предложил Зеленскому новую программу обучения ВСУ

Программа предполагает обучение и тренировки Вооруженных сил Украины с использованием проверенного в боях опыта британской армии, говорится в сообщении.

Каждый солдат, участвующий в программе, проведет три недели на тренировочном курсе, изучая навыки эффективного боя на передовой, а также базовую медицинскую подготовку, основы кибербезопасности и тактику противодействия взрывчатым веществам.

В рамках предыдущей программы Orbital Великобритания с 2015 года обучила более 22 тыс. военных в Украине. Новый проект предполагает обучение подразделений украинской армии за пределами страны.

"Мой визит сегодня, в разгар этой войны, должен послать украинскому народу четкий и простой сигнал: Великобритания с вами, и мы будем с вами до тех пор, пока вы в конечном итоге не победите", – цитирует сайт правительства Джонсона.

Глава правительства Британии прибыл в Киев 17 июня. Его визит не анонсировался, президент Зеленский сообщил об этом в Facebook.