Джонсон предложил Зеленскому новую программу обучения ВСУ

Программа предполагает обучение и тренировки Вооруженных сил Украины с использованием проверенного в боях опыта британской армии, говорится в сообщении.
Каждый солдат, участвующий в программе, проведет три недели на тренировочном курсе, изучая навыки эффективного боя на передовой, а также базовую медицинскую подготовку, основы кибербезопасности и тактику противодействия взрывчатым веществам.
В рамках предыдущей программы Orbital Великобритания с 2015 года обучила более 22 тыс. военных в Украине. Новый проект предполагает обучение подразделений украинской армии за пределами страны.
"Мой визит сегодня, в разгар этой войны, должен послать украинскому народу четкий и простой сигнал: Великобритания с вами, и мы будем с вами до тех пор, пока вы в конечном итоге не победите", – цитирует сайт правительства Джонсона.
Глава правительства Британии прибыл в Киев 17 июня. Его визит не анонсировался, президент Зеленский сообщил об этом в Facebook.
Джонсон приезжал в Киев 9 апреля. Он провел встречу с Зеленским. По итогам разговора с президентом премьер Великобритании заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине.
Великобритания уже выделила Украине экономическую и гуманитарную помощь на сумму более £1,3 млрд, в том числе более 5000 противотанковых ракет NLAW, реактивных систем залпового огня большой дальности и артиллерийских систем, включая 155-мм самоходные орудия.
Украинские военнослужащие уже некоторое время осваивают западное оружие, но это обучение не афишировали, чтобы обеспечить комфорт партнерам Украины. Об этом министр обороны страны Алексей Резников сообщил в Facebook 27 апреля. "Мы не афишировали эту работу, чтобы обеспечить комфорт нашим партнерам. Сейчас учебные программы будут масштабированы и распространены даже на образцы вооружений и техники. Уже есть интересный опыт", – написал он.