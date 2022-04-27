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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Уже есть интересный опыт". Резников рассказал о неафишированном обучении украинских военных на Западе

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Резников: Наши артиллеристы, тренировавшиеся на САУ на полигоне в одной из стран, поразили цель с первого выстрела. А затем помогли коллегам усовершенствовать программу, управляющую этой САУ
Резников: Наши артиллеристы, тренировавшиеся на САУ на полигоне в одной из стран, поразили цель с первого выстрела. А затем помогли коллегам усовершенствовать программу, управляющую этой САУ
Фото: ЕРА

Украинские военнослужащие уже некоторое время осваивают западное оружие, но это обучение не афишировали, чтобы обеспечить комфорт партнерам Украины. Об этом министр обороны страны Алексей Резников сообщил в Facebook 27 апреля.

Резников, рассказывая об итогах встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на военной базе Рамштайн в Германии, отметил, что на этом заседании "много говорили о производстве вооружений и военной техники, месте Украины в этих процессах". 

"Ведь это основа долгосрочного сотрудничества, взаимодействия и взаимосовместимости не только вооруженных сил, но и оборонной индустрии", – пояснил он. 

Украина приближается к финальной фазе перехода на западные калибры, но по-прежнему заинтересована в поставках оружия советского образца, добавил министр. Качественные изменения уже произошли, подчеркнул Резников. 

"Доказательство этих сдвигов – наши воины уже некоторое время овладевают западным оружием. Мы не афишировали эту работу, чтобы обеспечить комфорт нашим партнерам. Сейчас учебные программы будут масштабированы и распространены даже на образцы вооружений и техники, относительно предоставления которых Украине пока нет политических решений, – написал он. – Уже есть интересный опыт. Наши артиллеристы, тренировавшиеся на САУ 155-мм калибра на полигоне в одной из стран, поразили цель с первого выстрела. А затем помогли иностранным коллегам усовершенствовать компьютерную программу, управляющую этой САУ. Что произвело ответное впечатление. Ведь у наших воинов за плечами – опыт войны, реальных боев, где цена ошибки – жизнь".

Подводя итоги встречи на базе Рамштайн, Резников сказал, что сейчас идет речь о "действительно исторических изменениях, которые в ближайшие недели – месяцы будут материализованы". 

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/396675389135485

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

26 апреля на базе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась, как сказал Остин, историческая встреча – первое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. В ней приняли участие министры обороны более 40 стран, в том числе Резников. Он передал партнерам список оружия, необходимого Украине. 

Германия на этой встрече объявила о поставках в Украину зенитных самоходных установок Gepard. За день до встречи Великобритания сообщила о передаче дополнительных средств ПВО, в день встречи Канада объявила о предоставлении бронемашин, рассказал Остин. Перед встречей глава Пентагона подчеркивал, что реагировать на вторжение РФ в Украину нужно срочно

Ближайшие недели будут иметь решающее значение для Украины, поэтому союзники "должны двигаться со скоростью войны", заявил Остин.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, оружие, Алексей Резников, артиллерия, полигон, сотрудничество
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