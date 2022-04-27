"Уже есть интересный опыт". Резников рассказал о неафишированном обучении украинских военных на Западе

Резников: Наши артиллеристы, тренировавшиеся на САУ на полигоне в одной из стран, поразили цель с первого выстрела. А затем помогли коллегам усовершенствовать программу, управляющую этой САУ Фото: ЕРА

Резников, рассказывая об итогах встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на военной базе Рамштайн в Германии, отметил, что на этом заседании "много говорили о производстве вооружений и военной техники, месте Украины в этих процессах".

"Ведь это основа долгосрочного сотрудничества, взаимодействия и взаимосовместимости не только вооруженных сил, но и оборонной индустрии", – пояснил он.

Украина приближается к финальной фазе перехода на западные калибры, но по-прежнему заинтересована в поставках оружия советского образца, добавил министр. Качественные изменения уже произошли, подчеркнул Резников.

"Доказательство этих сдвигов – наши воины уже некоторое время овладевают западным оружием. Мы не афишировали эту работу, чтобы обеспечить комфорт нашим партнерам. Сейчас учебные программы будут масштабированы и распространены даже на образцы вооружений и техники, относительно предоставления которых Украине пока нет политических решений, – написал он. – Уже есть интересный опыт. Наши артиллеристы, тренировавшиеся на САУ 155-мм калибра на полигоне в одной из стран, поразили цель с первого выстрела. А затем помогли иностранным коллегам усовершенствовать компьютерную программу, управляющую этой САУ. Что произвело ответное впечатление. Ведь у наших воинов за плечами – опыт войны, реальных боев, где цена ошибки – жизнь".

Подводя итоги встречи на базе Рамштайн, Резников сказал, что сейчас идет речь о "действительно исторических изменениях, которые в ближайшие недели – месяцы будут материализованы".

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