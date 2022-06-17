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Джонсон – Зеленскому: Я абсолютно понимаю, почему украинцы не готовы на любые компромиссы с Путиным

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Великобритания хочет "обеспечить Украине стратегическую выносливость", отметил в ходе совместного брифинга с Зеленским Джонсон (слева)
Великобритания хочет "обеспечить Украине стратегическую выносливость", отметил в ходе совместного брифинга с Зеленским Джонсон (слева)
Фото: president.gov.ua

За 114 дней после нападения на Украину российские оккупанты до сих пор не достигли целей, которые определили на первую неделю.

Об этом 17 июня в Киеве на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ).   

"Мы приветствуем героизм украинских Вооруженных сил, смелость и отважность ваших Вооруженных сил. Я абсолютно понимаю, Владимир, почему ты и твой народ не готовы на любые компромиссы с [президентом РФ Владимиром] Путиным – потому что, если Украина страдает, если украинские военные страдают… Но есть все признаки и доказательства, что войска РФ находятся под значительным давлением, терпят тяжелые потери, колоссально тратят свое вооружение", – сказал Джонсон.

По его словам, Великобритания "хочет обеспечить Украине стратегическую выносливость" – Лондон будет усиливать мировую дипломатическую коалицию в поддержку страны и работать над усилением санкций против режима Путина.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/340820631547173/

Контекст:

Визит Джонсона в Украину не анонсировался. Это его второй визит в Киев (первый состоялся 9 апреля) после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

В столице Украины Джонсон провел встречу с Зеленским, командой Офиса президента и представителями правительства, рассказал глава ОПУ Андрей Ермак.

"Мы обсудили… необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности предложения международной группы Макфола – Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству. И, конечно, нашу победу в войне за независимость", – отметил руководитель ОПУ в Telegram.

Зеленский по результатам встречи заявил на брифинге, что у него с Джонсоном общий взгляд, как двигаться к победе Украины.

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Украина, Великобритания, санкции, военные, переговоры, вооружение, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, ВСУ, украинцы, война России против Украины, президент, премьер-министр, встреча, брифинг, российские оккупанты
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