Джонсон – Зеленскому: Я абсолютно понимаю, почему украинцы не готовы на любые компромиссы с Путиным

Об этом 17 июня в Киеве на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ).
"Мы приветствуем героизм украинских Вооруженных сил, смелость и отважность ваших Вооруженных сил. Я абсолютно понимаю, Владимир, почему ты и твой народ не готовы на любые компромиссы с [президентом РФ Владимиром] Путиным – потому что, если Украина страдает, если украинские военные страдают… Но есть все признаки и доказательства, что войска РФ находятся под значительным давлением, терпят тяжелые потери, колоссально тратят свое вооружение", – сказал Джонсон.
По его словам, Великобритания "хочет обеспечить Украине стратегическую выносливость" – Лондон будет усиливать мировую дипломатическую коалицию в поддержку страны и работать над усилением санкций против режима Путина.
Визит Джонсона в Украину не анонсировался. Это его второй визит в Киев (первый состоялся 9 апреля) после полномасштабного вторжения России 24 февраля.
В столице Украины Джонсон провел встречу с Зеленским, командой Офиса президента и представителями правительства, рассказал глава ОПУ Андрей Ермак.
"Мы обсудили… необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности предложения международной группы Макфола – Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству. И, конечно, нашу победу в войне за независимость", – отметил руководитель ОПУ в Telegram.
Зеленский по результатам встречи заявил на брифинге, что у него с Джонсоном общий взгляд, как двигаться к победе Украины.