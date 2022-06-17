Джонсон – Зеленскому: Я абсолютно понимаю, почему украинцы не готовы на любые компромиссы с Путиным

Об этом 17 июня в Киеве на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ).

"Мы приветствуем героизм украинских Вооруженных сил, смелость и отважность ваших Вооруженных сил. Я абсолютно понимаю, Владимир, почему ты и твой народ не готовы на любые компромиссы с [президентом РФ Владимиром] Путиным – потому что, если Украина страдает, если украинские военные страдают… Но есть все признаки и доказательства, что войска РФ находятся под значительным давлением, терпят тяжелые потери, колоссально тратят свое вооружение", – сказал Джонсон.

По его словам, Великобритания "хочет обеспечить Украине стратегическую выносливость" – Лондон будет усиливать мировую дипломатическую коалицию в поддержку страны и работать над усилением санкций против режима Путина.