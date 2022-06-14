Путин все еще хочет захватить всю Украину, но вряд ли достигнет цели – минобороны США

Путин вряд ли сможет достичь своих целей в войне против Украины, считают в Пентагоне Фото: EPA

Такое мнение 14 июня, выступая на мероприятии, организованном Центром новой американской безопасности, выразил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал, пишет Reuters.

Представитель Пентагона все еще считает, что у Путина "есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну".

В то же время, по мнению Кала, глава Кремля вряд ли "может достичь этих целей".

Он допустил, что российские оккупанты "могут добиться тактических успехов кое-где", но "украинцы держатся".

Кал заявил, что "не думает, что россияне способны достичь этих грандиозных целей".

Война России против Украины. Главное (обновляется)