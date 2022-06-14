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Путин все еще хочет захватить всю Украину, но вряд ли достигнет цели – минобороны США

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Путин вряд ли сможет достичь своих целей в войне против Украины, считают в Пентагоне
Путин вряд ли сможет достичь своих целей в войне против Украины, считают в Пентагоне
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, по-прежнему хочет захватить значительную часть Украины.

Такое мнение 14 июня, выступая на мероприятии, организованном Центром новой американской безопасности, выразил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал, пишет Reuters.   

Представитель Пентагона все еще считает, что у Путина "есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну".

В то же время, по мнению Кала, глава Кремля вряд ли "может достичь этих целей".

Он допустил, что российские оккупанты "могут добиться тактических успехов кое-где", но "украинцы держатся".

Кал заявил, что "не думает, что россияне способны достичь этих грандиозных целей".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют спецоперацией.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

По данным британской разведки, Россия за 100 дней войны не смогла достичь ни одной из стратегических целей, которые поставила первоначально.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Пентагон, захват, вторжение, война России против Украины, президент, российские оккупанты
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