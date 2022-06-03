За 100 дней вторжения Россия не достигла никакой стратегической цели – разведка Британии

"Российским войскам не удалось достичь своих первоначальных целей по захвату Киева и украинских центров власти. Стойкое украинское сопротивление и неспособность обезопасить аэродром Гостомель в первые 24 часа привели к отражению наступательных операций России", – подчеркнула британская разведка.

После провала первоначального плана из-за ложных предположений при планировании и плохого тактического исполнения Россия адаптировала свой оперативный план, сосредоточив внимание на Донбассе, подчеркнули в разведке.

"Россия сейчас добивается тактического успеха на Донбассе. Российские силы создали и сохранили импульс и в настоящее время, похоже, владеют инициативой над украинскими силами", – говорится в сообщении.

Россия контролирует более 90% Луганской области и, как считает британская разведка, установит полный контроль в ближайшие две недели. Однако таких тактических успехов армия РФ добилась за счет значительных затрат ресурсов и концентрации сил и огня на одной части общей кампании.

При этом Россия не смогла создать маневр или движение на других фронтах или направлениях, все из которых перешли к обороне.

"По сравнению с первоначальным планом России ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того чтобы Россия достигла хоть какого-то успеха, потребуются постоянные огромные инвестиции в рабочую силу и оборудование, и, вероятно, на это потребуется значительное время", – говорят в разведке Великобритании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)