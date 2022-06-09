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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После неудачного наступления на Киев оккупанты не могут доукомплектовать свои подразделения – британская разведка

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По данным британской разведки, россияне активизировали попытки продвижения южнее Изюма, которое "застопорилось" еще в апреле благодаря усилиям ВСУ
По данным британской разведки, россияне активизировали попытки продвижения южнее Изюма, которое "застопорилось" еще в апреле благодаря усилиям ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

После неудачной попытки российских войск захватить Киев оккупантам не удается доукомплектовать свои подразделения. Об этом в Twitter 9 июня сообщило минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Россия, вероятно, пыталась восстановить восточную группу войск после того, как понесла очень тяжелые потери в ходе неудавшегося наступления на Киев, но ее подразделения остаются недостаточно укомплектованными", – говорится в сообщении.

По данным британской разведки, сейчас россияне активизировали попытки продвижения южнее Изюма Харьковской области, которое благодаря усилиям украинских военных "застопорилось" еще в апреле.

"Россия, вероятно, стремится набрать обороты в этом районе, чтобы оказать дополнительное давление на Северодонецк и получить возможность продвинуться вглубь Донецкой области", – считают в минобороны Великобритании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

Теги: Россия, Киев, Украина, Великобритания, Вооруженные силы Украины, разведка, наступление, война России против Украины
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