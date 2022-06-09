После неудачного наступления на Киев оккупанты не могут доукомплектовать свои подразделения – британская разведка

"Россия, вероятно, пыталась восстановить восточную группу войск после того, как понесла очень тяжелые потери в ходе неудавшегося наступления на Киев, но ее подразделения остаются недостаточно укомплектованными", – говорится в сообщении.
По данным британской разведки, сейчас россияне активизировали попытки продвижения южнее Изюма Харьковской области, которое благодаря усилиям украинских военных "застопорилось" еще в апреле.
"Россия, вероятно, стремится набрать обороты в этом районе, чтобы оказать дополнительное давление на Северодонецк и получить возможность продвинуться вглубь Донецкой области", – считают в минобороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 June 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 9, 2022
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.