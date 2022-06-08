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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Несколько цехов ДВРЗ в Киеве не подлежат восстановлению после бомбежки оккупантов – "Укрзалізниця"

Завод подвергся ракетной атаке 5 июня
Завод подвергся ракетной атаке 5 июня
Фото: ЛЕЩЕНКО ТУТ / Telegram

Несколько цехов Дарницкого вагоноремонтного завода в Киеве, который подвергся обстрелу российских оккупантов 5 июня, не подлежат восстановлению.

Об этом пресс-служба "Укрзалізниці" сообщила в Telegram 8 июня.

Утром 5 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Дарницкому и Днепровскому районам Киева. Погибших, по данным мэра столицы Виталия Кличко, нет.

Четыре ракеты ударили по ДВРЗ, один человек получил ранения. Российское минобороны соврало, что цель удара – "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия", сообщил глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин. Он подчеркнул: на заводе ремонтировали полувагоны и зерновозы, используемые для вывоза экспортной продукции. В тот же день завод посетили журналисты, их репортажи подтверждают слова Камышина.

В "Укрзалізниці" отметили, что ДВРЗ 87 лет строил и ремонтировал вагоны, в которых перевозят исключительно гражданскую продукцию. В этом году завод планировал освоить производство зерновозов, необходимых для экспорта украинского продовольствия.

"Но Россия увидела в гражданском заводе угрозу и придумала фейк: там ремонтируется военная техника. Более полусотни иностранных и украинских СМИ своими глазами убедились – никакой военной техники на заводе не было. Завод уже пережил одно возрождение: построенное в 1935 году, еще до Второй мировой войны предприятие разрушили немецкие захватчики. Но уже в 1943 году началось его восстановление. История повторяется: после ракет, выпущенных Россией, завод частично разрушен – несколько цехов уже не подлежат ремонту", – добавили авторы релиза.

Контекст:

Оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуреПод обстрелы попадают в том числе железнодорожные станции и поезда. 8 апреля в результате удара россиян "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области погиб 61 человек, еще 121 получил ранения. 3 мая были атакованы сразу шесть станций в центре и на западе Украины.

Камышин подчеркивал, что российские войска целенаправленно уничтожают железнодорожную инфраструктуру, чтобы остановить железную дорогу, но сотрудники ремонтируют ее и продолжают работать по графику.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Укрзалізниця, обстрелы, вагоны, инфраструктура, зерно
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